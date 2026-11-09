Filistin Kızılayı, Cenin'de 13 yaşındaki çocuğun göğsünden vurulduğunu açıkladı

Filistin Kızılayı, Cenin'de 13 yaşındaki çocuğun göğsünden vurulduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayının yazılı açıklamasına göre, İsrail askerleri Cenin'in güneyindeki Ez-Zebabibe kasabasına baskın düzenledi ve 13 yaşındaki çocuk göğsünden gerçek mermiyle vuruldu. Vurulan çocuk hastaneye kaldırılırken açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 13 yaşındaki bir çocuğu göğsünden vurduğu belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'in güneyindeki Ez-Zebabibe kasabasına baskın düzenlediği bildirildi.
Askerlerin baskın sırasında göğsünden gerçek mermiyle vurduğu çocuğun hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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