Filistin Kızılayı, Gazze\'deki iletişim kesintisi nedeniyle ekipleriyle temasını kaybetti

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde obüslerle Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda, iletişim hizmetlerinin kesintisinde tek haberleşme aracı olarak kullanılan "VHF telsiz iletişim sistemine" zarar verildiği aktarılan açıklamada, "İletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekiplerimizle temasımız tamamen koptu. Bu durum, ambulans ve acil durum ekiplerinin hasta ve yaralılara ulaşmasında büyük zorluk teşkil ediyor." denildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Şirket, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde internet ve iletişimin 8. kez kesildiğini açıklamıştı.