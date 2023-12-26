 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin Kızılayı, Gazze'deki iletişim kesintisi nedeniyle ekipleriyle temasını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Kızılayı, Gazze'deki iletişim kesintisi nedeniyle ekipleriyle temasını kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Han Yunus'taki merkezlerine düzenlediği saldırı sonucu iletişim hizmetlerinin kesintisinde kullanılan VHF telsiz iletişim sistemine zarar verildiğini ve Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle temaslarının tamamen koptuğunu duyurdu. Bu durum, ambulans ve acil durum ekiplerinin hasta ve yaralılara ulaşmasını zorlaştırıyor.

Filistin Kızılayı, Gazze\'deki iletişim kesintisi nedeniyle ekipleriyle temasını kaybetti
26.12.2023 - 23:11,
Abone Ol

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde obüslerle Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda, iletişim hizmetlerinin kesintisinde tek haberleşme aracı olarak kullanılan "VHF telsiz iletişim sistemine" zarar verildiği aktarılan açıklamada, "İletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekiplerimizle temasımız tamamen koptu. Bu durum, ambulans ve acil durum ekiplerinin hasta ve yaralılara ulaşmasında büyük zorluk teşkil ediyor." denildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Şirket, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde internet ve iletişimin 8. kez kesildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Kızılayı, Gazze'deki iletişim kesintisi nedeniyle ekipleriyle temasını kaybetti - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:48:09. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Kızılayı, Gazze'deki iletişim kesintisi nedeniyle ekipleriyle temasını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement