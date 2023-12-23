Filistin Kızılayı, Gazze\'deki saldırı sonrası yaralıları hastanelere taşıdı

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Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezindeki Deir al Balah bölgesinde dün gece düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda yaralıyı hastanelere yetiştirmek için yoğun çaba harcadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Filistin Kızılayı ekipleri, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir al Balah'ın Hikr el-Cemaa bölgesinde bir evin hedef alınmasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu 18 yaralıyı taşıdı' denildi. Görüntülerde, yaralı çocukların sağlık görevlilerinin kollarında hastaneye taşındığı anlar yer aldı.