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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ambulans ve acil servis hizmetlerine yeniden başladı - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ambulans ve acil servis hizmetlerine yeniden başladı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 2 ay aradan sonra ambulans ve acil servis hizmetlerini yeniden vermeye başladığını duyurdu. İsrail güçlerinin kuşatması sonucu durdurulan hizmetler, Kuzey Gazze Valiliği tarafından ilave ambulans araçlarıyla güçlendirildi. İsrail'in Kızılay ekiplerine yönelik saldırılar sonucu 8 çalışan öldü, 29 çalışan yaralandı.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi\'nde ambulans ve acil servis hizmetlerine yeniden başladı
15.01.2024 - 00:15,
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden ambulans ve acil servis hizmetleri vermeye başladığını duyurdu.

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, yaklaşık 2 ay önce Gazze Ambulans Merkezi ve Kudüs Hastanesini kuşatmasının ardından zorunlu olarak durdurulan ambulans ve acil servis hizmetlerinin yeniden verilmeye başlandığı belirtildi.

Kızılay ambulanslarının yaklaşık üç hafta önce Cibaliya'daki Ambulans Merkezine düzenlenen İsrail saldırısında kullanılamaz hale geldiği hatırlatılan açıklamada, ambulans ve acil servis hizmetlerinin Kuzey Gazze Valiliğinin ilave ambulans araçlarıyla güçlendirildiği kaydedildi.

Kızılayın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Kızılay ekiplerini hedef alan 54 saldırısında, 8 Kızılay çalışanı öldürüldü, 29 çalışan yaralandı.

Kaynak: AA
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