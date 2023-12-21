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Filistin Kızılayı'nın acil servisi İsrail tarafından baskına uğradı - Son Dakika
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Filistin Kızılayı'nın acil servisi İsrail tarafından baskına uğradı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya'da bulunan acil servislerine İsrail güçlerinin baskın düzenlediğini ve sağlık görevlilerini alıkoyduğunu duyurdu. Kadınlar hala acil serviste mahsur kalmış durumda.

Filistin Kızılayı\'nın acil servisi İsrail tarafından baskına uğradı
21.12.2023 - 22:59,
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kendilerine ait acil servis ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin acil servise baskın düzenlediği, mürettebatı ve sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ve kadınların hala acil serviste yalnız başına mahsur kaldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun acil servisi bombaladığını, ambulansları yaktığını ve içeridekileri alıkoyduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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