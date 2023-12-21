Filistin Kızılayı\'nın acil servisi İsrail tarafından baskına uğradı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kendilerine ait acil servis ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin acil servise baskın düzenlediği, mürettebatı ve sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ve kadınların hala acil serviste yalnız başına mahsur kaldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun acil servisi bombaladığını, ambulansları yaktığını ve içeridekileri alıkoyduğunu bildirdi.