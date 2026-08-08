Filistin Konvoyu Diyarbakır'a Ulaştı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Diyarbakır'a Ulaştı

Filistin Konvoyu Diyarbakır\'a Ulaştı
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Diyarbakır'a ulaştı.

Şanlıurfa'daki programlarını dün tamamlayan konvoy, Diyarbakır'a geldi.

Konvoy, Diyarbakırlı vatandaşlar ve STK'ler tarafından kent girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.

Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları attı.

Daha sonra konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Sur ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Diyarbakır'a Ulaştı - Son Dakika

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