Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekletiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekletiliyor

Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekletiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak sınırında durdurulmasına tepki gösterdi.

BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkarak Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen ve dün Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Filistin Konvoyu, Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Basın açıklaması yapan Filistin Konvoyu Koordinatörü Ali Cengiz, "Son derece barışçıl, uluslararası kurallara uyan ve iki aydır Irak makamlarıyla sürekli diplomatik iletişim halinde olan konvoyumuzun bu şekilde durdurulması kabul edilemez" dedi.

Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcisini bir araya getiren 'Filistin Konvoyu', Batı Şeria'ya ulaşmak üzere 24 Temmuz'da Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıktı. Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan konvoy; İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin'in ardından Şırnak'a geldi. Midyat, İdil, Cizre ve Silopi güzergahını takip eden konvoy, dün Habur Sınır Kapısı'na ulaştı. Silopi'de Şırnak İl Özel İdaresi'ne ait TIR parkında konaklayan aktivistler, burada namaz kılıp yemek yedi ve bir süre dinlendi. Aktivistler, daha sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçmek üzere sınır bölgesine hareket etti. Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan konvoya, Irak'a ait İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndan izin verilmedi.

'KONVOYUN DURDURULMASI KABUL EDİLEMEZ'

Filistin Konvoyu Koordinatörü Başkanı Ali Cengiz, konu ile ilgili olarak, "Son derece barışçıl, uluslararası kurallara uyan ve iki aydır Irak makamlarıyla sürekli diplomatik iletişim halinde olan konvoyun bu şekilde durdurulması kabul edilemez. 25 Temmuz'da Bosna'dan yola çıkan konvoyumuz, bugün itibarıyla 5'inci ülke sınırına gelmiştir. Şimdiye kadar geçtiğimiz 4 ülkeyi uluslararası hukuka uygun olarak, tamamen barışçıl, sivil ve şiddetsiz bir şekilde geçtik ve hiçbir engellemeye maruz kalmadı. Ancak dün itibarıyla Irak sınırında konvoyumuz, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durdurulmuştur. Bununla ilgili net bir cevap alamadık. Çünkü konvoyumuzun durdurulmasına gerekçe gösterilen herhangi bir neden yok. Son derece barışçıl, uluslararası kurallara uyan ve iki aydır Irak makamlarıyla sürekli diplomatik iletişim halinde olan konvoyumuzun bu şekilde durdurulması kabul edilemez" dedi.

'AŞIRI SICAKTAN KAYNAKLI SAĞLIK SORUNLARI OLUŞMASI MÜMKÜNDÜR'

Sıcak hava şartları nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları göz önünde bulundurularak, bu sorunun bir an önce çözülmesi için kamuoyuna çağrıda bulunan Cengiz, "Irak halkının ve hükümetinin Filistin davasına olan inancına inanıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini, burada aşırı sıcaklar altında bekleyen çocuklarımızın, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın bulunduğunu, bu koşullarda sağlık sorunları yaşanabileceğini tüm özgür dünyaya duyuruyoruz. Sağlık sorunlarının aşırı sıcaktan kaynaklı oluşması mümkündür. Konvoyumuzun yolunun bir an önce açılmasını ve hedefimiz olan Batı Şeria'ya ulaşmasını istiyoruz. Bu konuda tüm ilgili yönetimlerden, çalışanlardan ve ülke temsilcilerinden destek beklediğimizi, halklarımızın da bizim arkamızda durmasını ve bu konuyu gündemde tutmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekletiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
Yıllarca “Avatar“ diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü Yıllarca "Avatar" diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
15:15
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:19:26. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekletiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.