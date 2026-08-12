Filistin Konvoyu Irak'ta Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Konvoyu Irak'ta Bekliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak'ta ilerlemekte zorlanıyor.

Filistin'le dayanışma amacıyla Bosna Hersek'ten yola çıkarak Ürdün-Filistin sınırına ulaşmayı hedefleyen "Filistin Konvoyu", Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

"Filistin halkıyla dayanışma, işgale ve gaspa dur demek" amacıyla yola çıkan ve 20 ülkeden yaklaşık 400 sivil aktivistin yer aldığı konvoy, Habur Sınır Kapısı'ndan geçmesinin ardından dün akşam saatlerinden bu yana Irak sınırındaki bekleyişini sürdürüyor.

Filistin Konvoyu Sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunmak ve lojistik süreci yürütmek amacıyla iki gün önce Irak'a geldiğini belirtti.

Durmaz, 20 ülkeden yaklaşık 400 sivil aktivistin içinde olduğu konvoyun İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletildiğini söyledi.

Konvoyun barışçıl, sivil, şiddetsiz ve dünyanın gözünü Filistin'e çevirme hedefiyle yola çıktığını dile getiren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir eksik evrak ya da hukuki bir sorun olmadığı halde bekleme süreciyle karşı karşıyayız. Yaptığımız görüşmelerde aslında İsrail tarafından konvoyun ilerlemesinin??????? engellenmesi için bir müdahale olduğunu görüyoruz."

İsrail'in en çok istemediği şeyin insanların sınırlarına doğru hareket etmesi olduğuna dikkati çeken Durmaz, "Konvoy Türkiye'ye giriş yaptığında, İstanbul'dayken İsrail Diaspora Bakanlığı tarafından yüksek riskli kategoride ilan edilmişti." dedi.

Bölge ülkeleri ve yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini aktaran Durmaz, "Bu noktada yapıcı bir sonuç bekliyoruz ve bu konvoyun hedefe ulaşması için kamuoyunun da, herkesin de desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Irak'ta Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:59:22. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Konvoyu Irak'ta Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.