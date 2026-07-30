Filistin Konvoyu Türkiye\'ye Girdi

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu", Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aktivistlerin Bosna Hersek'te toplanmasının ardından konvoy, 25 Temmuz'da yola çıktı.

Otobüs ve otomobillerden oluşan "Filistin Konvoyu"ndaki yaklaşık 60 kişi, Türkiye'ye gelişlerinde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup tarafından karşılandı.

Daha önce Küresel Sumud Filosu'nda da görev alan hekim-aktivist ve konvoyun sözcüsü Hüseyin Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, konvoyun Srebrenitsa'dan başlamasının sembolik anlam taşıdığını belirtti.

Srebrenitsa'da 31 yıl önce yaşanan soykırımda hayatını kaybedenleri andıklarını ve dua ettiklerini anlatan Durmaz, "Bütün kötülüğün ortak olduğunu ve o gün müdahale edemediğimiz, uzanamadığımız ve bu acıların yaşanmasında sessizliğimizin payı olduğunu düşündüğümüz için bugün Gazze'de, Batı Şeria'da, Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamak için harekete geçtik." dedi.

"Balkanlar'da önemli destek gördük"

Durmaz, konvoyun dünyanın birçok ülkesinden aktivistlerin katılımıyla ilerlediğini, Balkan ülkelerinde önemli bir toplumsal destek gördüğünü söyledi.

Konvoyun hedeflerinden birinin Batı Şeria'da yaşanan gelişmelere dikkati çekmek olduğunu ifade eden Durmaz, "Batı Şeria'nın da yeni bir Gazze olmasını istemiyoruz. Yeni bir Gazze olmaması için bunu durdurmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Gazze'nin ateşkes sonrasında yeniden dünya gündeminin gerisine düşmesini istemediklerini belirten Durmaz, İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğini kaydetti.

Durmaz, konvoyun yalnızca insani yardım ulaştırmayı amaçlayan bir organizasyon olmadığını vurgulayarak, "Bu soykırımı durdurmak ve buna dönük ortak bir irade geliştirmek için hareketteyiz. Mesele sadece ufak tefek insani yardım değil. Mesele, yaşadığımız bu çağda bu soykırımın durması. Bu durana kadar da yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konvoy kapsamında ambulans ve insani yardım malzemelerinin de taşındığını belirten Durmaz, ambulansın evrak işlemleri nedeniyle Türkiye'ye girişinin geciktiğini, işlemlerin tamamlanmasının ardından konvoya katılacağını bildirdi.

Konvoya katılan aktivist İsmail Tiryaki de Gazze'de yaşananların sona ermesi için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'deki saldırıların uzun süredir devam ettiğine dikkati çeken Tiryaki, "İnsan kalabilenler şu an burada ve bu yoldalar. Şunu çok iyi bilelim ki Gazze'de insanlık zulmü bitene kadar devam edecek, durmayacağız. 3 yıldır durmadık, gerekirse 3 yıl daha durmayacağız. Katil siyonist İsrail'in bu politikaları, bu insan dışı hareketler bitene kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konvoya Almanya'dan katılan Fulya Ünsal, Filistin konusunda sessiz kalmayı tercih etmediklerini söyleyerek, "Hem algoritmayı kırmak hem de Filistinliler için bir ses olmak, onları yalnız bırakmadığımızı göstermek istiyoruz." dedi.

Taha Atar ise Filistin'de yaşananlara karşı küçük de olsa bir katkı sunmak amacıyla konvoya katıldığını dile getirdi.

İstanbul'da miting düzenlenecek

Daha sonra konvoy, İpsala'dan İstanbul'a hareket etti. Akşam saatlerinde Başakşehir Millet Bahçesi'nde miting ve halk buluşması yapılması planlanıyor.

Konvoyun Türkiye güzergahında, İstanbul, Sakarya, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin bulunuyor.

Katılımcılar, sınır kapısından Irak'a geçmeyi, daha sonra Ürdün üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah kentine ulaşmayı hedefliyor.