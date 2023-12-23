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Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk'in sağlık sorunları - Son Dakika
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Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk'in sağlık sorunları

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Negev Cezaevi'nde tutulan eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk'in ciddi sağlık sorunları yaşadığını bildirdi. Duveyk'in şeker hastası olduğu ve uygun sağlık hizmeti alamadığı belirtildi. Ayrıca, ailesinin kendisini ziyaret etmesine izin verilmiyor.

Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk\'in sağlık sorunları
23.12.2023 - 16:19,
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Negev Cezaevi'nde tutulan eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk'in (75) ciddi sağlık sorunları yaşadığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Duveyk'in, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve şeker hastası olduğunu aktaran Neccar, "Duveyk daha önce de anjiyo ve böbrek ameliyatı geçirdi. Tutulduğu yerde uygun sağlık hizmeti alamıyor, ailesinin de kendisini ziyaret etmesine izin verilmiyor." dedi.

Duveyk'e ilişkin kendilerine gelen haberlerin hiç iyi olmadığını belirten Neccar şöyle devam etti:

"Sağlık durumu gerçekten çok kötü, gerekli ilaçlarını alamıyor. Diğer mahkumlara verildiği gibi sunulan yemek oldukça az miktarda. Su kullanımı günde bir saatle sınırlı. Hava çok soğuk ve hapishane koğuşlarının pencereleri açık tutuluyor."

Duveyk'in "güvenlik tehdidi" oluşturduğu gerekçesiyle 17 Ekim'de gözaltına alındığını aktaran Neccar, hakkında 6 ay "idari tutukluluk" kararı verildiğini ve bunun daha da uzatılabileceğini vurguladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk ile eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 70 Filistinliyi 17 Ekim'de gözaltına almıştı.

Hamas 2006 yılında genel seçimleri büyük çoğunlukla kazandığında, Batı Şeria'nın El Halil kentinden seçilen Duveyk, Meclis Başkanlığına getirilmişti.

Duveyk, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'taki Anayasa Mahkemesi'nin parlamentonun feshine karar verdiğini duyurduğu 2018 yılına kadar görevini yürütmüştü.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA
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