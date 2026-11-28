Filistin Sivil İşler Genel Kurumu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son 24 saatte Filistinlilere ve mülklerine yönelik 21 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Filistin Sivil İşler Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların tespit edildiği ve sonuçlarının takip edildiği belirtildi.

Filistin hükümetine bağlı kurum, Filistinlilerin günlük insani ihtiyaçları ve idari işlemleri konusunda İsrail makamlarıyla resmi koordinasyonu yürütüyor.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin dün yayımladığı raporda, 2005-2025 yıllarında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin dosyaların yüzde 93,6'sında İsrail makamlarınca iddianame hazırlanmadığı belirtilmişti.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana saldırılar arttı

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.