Filistin, Suudi Arabistan\'ın İsrail ile normalleşme şartlarını memnuniyetle karşıladı

Filistin, Suudi Arabistan'ın, "İsrail ile normalleşmek için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletinin tanınması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini" şart koşmasını memnuiyetle karşıladı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a kararlı duruşundan, Filistin halkının ve onların haklı davasının yanında durma çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da "İsrail ile normalleşmek için başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması yönünde Filistinlilerin meşru ve devredilemez haklarını destekleyen ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını derhal durdurmasını şart koşan" Suudi Arabistan'a bu tutumundan dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan'ın sağlam tutumunu ve Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını somutlaştırma ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yönündeki çabalarını son derece takdir ettiği kaydedildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, Suudi Arabistan ile ABD arasında İsrail ile normalleşme meselesine yönelik devam eden görüşmeler hakkında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin açıklamalarına yanıt olarak yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Suudi Arabistan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmadığı, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının durdurulmadığı ve İsrail işgal güçlerinin tümünün Gazze Şeridi'nden çekilmediği sürece İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkinin olmayacağı yönündeki sabit tutumunu ABD yönetimine bildirdi."
Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin henüz Filistin'i tanımayan daimi üyeleri olmak üzere uluslararası topluma seslenilen açıklamada, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve herkes için kapsamlı ve adil bir barışın gerçekleşmesi için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin tanınmasının hızlandırılması çağrısında bulunulmuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve İsrail'in normalleşme görüşmelerine devam etmeye istekli olduğu yönünde "olumlu geri bildirimler" aldıklarını savunmuştu.
İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde olumlu bir şekilde ilerlese de Filistin davası, taraflar arasındaki "başlıca anlaşmazlık" olarak öne çıkıyordu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından arka planda kalan sürece ilişkin Suudi Arabistan, birçok kez İsrail ile normalleşmenin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini belirtmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 18 Ocak'ta, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini ifade etmişti.
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