Filistin Tarım Bakanlığı Batı Şeria'da 13 bin zeytin ağacının zarar gördüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Tarım Bakanlığı Batı Şeria'da 13 bin zeytin ağacının zarar gördüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Tarım Bakanlığı, Batı Şeria'da 25 Eylül-29 Ekim'deki zeytin hasadında İsrail saldırıları nedeniyle 13 bin ağacın zarar gördüğünü ve 50 ton zeytinin çalındığını bildirdi. İsrail ordu radyosu, 14 yabancı aktivistin sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Filistin Tarım Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden zeytin hasadı sezonunda şu ana kadar İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 13 bin zeytin ağacının zarar gördüğünü, yaklaşık 50 ton zeytin ile 300 tarım ekipmanının çalındığını bildirdi.

Bakanlık, 25 Eylül- 29 Ekim döneminde zeytin hasadı sırasında yaşanan İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, yaklaşık 13 bin zeytin ağacının yakıldığı, kökünden söküldüğü, kesildiği veya kırıldığı, çalınan zeytin miktarının ise yaklaşık 50 tona ulaştığı kaydedildi.

Çalınan zeytin miktarına ilişkin verinin yalnızca tespit edilerek kayıt altına alınabilen ürünleri kapsadığı aktarılan açıklamada, bazı bölgelerde zeytinlerin çalındığı bilinmesine rağmen miktarlarının belirlenemediği ifade edildi.

Tarım ekipmanlarına verilen zarara da değinilen açıklamada, elektrikli zeytin toplama makineleri, bataryalar, merdivenler, toplama örtüleri ve çeşitli el aletlerinin de bulunduğu yaklaşık 300 tarım ekipmanının çalındığı bildirildi.

İsrail, zeytin hasadına katılan 14 yabancı aktivisti gözaltına aldı

Öte yandan, İsrail ordu radyosu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerle dayanışma amacıyla zeytin hasadına katılan 14 yabancı aktivistin, "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Aktivistlerin ABD, İtalya, İrlanda, İsviçre, Portekiz, Hollanda ve Avustralya vatandaşları oldukları ve "provokasyon" ve "kamu düzenini bozmak" amacıyla bölgeye geldikleri ileri sürülen haberde, gözaltına alınan aktivistlerin sınır dışı edileceği kaydedildi.

İşgalin giderek derinleştiği Batı Şeria'da son yıllarda özellikle zeytin hasadı döneminde Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Bu sene Batı Şeria'daki zeytin hasadı, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının gölgesinde sürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaFilistin29 EkimİsrailZeytinGüncelEylülTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Ertuğrul Doğan’dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah... Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
17:21
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 18:03:29. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Tarım Bakanlığı Batı Şeria'da 13 bin zeytin ağacının zarar gördüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android