Filistin Tarım Bakanlığı Batı Şeria'da 13 bin zeytin ağacının zarar gördüğünü söyledi

Filistin Tarım Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden zeytin hasadı sezonunda şu ana kadar İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 13 bin zeytin ağacının zarar gördüğünü, yaklaşık 50 ton zeytin ile 300 tarım ekipmanının çalındığını bildirdi.

Bakanlık, 25 Eylül- 29 Ekim döneminde zeytin hasadı sırasında yaşanan İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, yaklaşık 13 bin zeytin ağacının yakıldığı, kökünden söküldüğü, kesildiği veya kırıldığı, çalınan zeytin miktarının ise yaklaşık 50 tona ulaştığı kaydedildi.

Çalınan zeytin miktarına ilişkin verinin yalnızca tespit edilerek kayıt altına alınabilen ürünleri kapsadığı aktarılan açıklamada, bazı bölgelerde zeytinlerin çalındığı bilinmesine rağmen miktarlarının belirlenemediği ifade edildi.

Tarım ekipmanlarına verilen zarara da değinilen açıklamada, elektrikli zeytin toplama makineleri, bataryalar, merdivenler, toplama örtüleri ve çeşitli el aletlerinin de bulunduğu yaklaşık 300 tarım ekipmanının çalındığı bildirildi.

İsrail, zeytin hasadına katılan 14 yabancı aktivisti gözaltına aldı

Öte yandan, İsrail ordu radyosu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerle dayanışma amacıyla zeytin hasadına katılan 14 yabancı aktivistin, "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Aktivistlerin ABD, İtalya, İrlanda, İsviçre, Portekiz, Hollanda ve Avustralya vatandaşları oldukları ve "provokasyon" ve "kamu düzenini bozmak" amacıyla bölgeye geldikleri ileri sürülen haberde, gözaltına alınan aktivistlerin sınır dışı edileceği kaydedildi.

İşgalin giderek derinleştiği Batı Şeria'da son yıllarda özellikle zeytin hasadı döneminde Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Bu sene Batı Şeria'daki zeytin hasadı, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının gölgesinde sürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.