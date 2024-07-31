Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri: Suikastlar Filistin direnişini güçlendiriyor

Güncel

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, "her suikastın Filistin direnişini güçlendirdiğini; Filistin halkı için mücadeleden başka çıkış yolu olmadığını" söyledi.

Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in bugün "korkakça ve vahşi bir suç" işlediğini; bunla tüm bölgeyi kapsamlı bir çatışmanın içine sürüklemek istediğini dile getiren Bergusi, "Bugün işlenen suç, Filistin direnişini kırmadığı gibi Hamas Hareketi'ni de sekteye uğratamayacaktır. Daha önce gerçekleştirilen her suikast, Filistin direnişinin güçlenmesine ve yeni nesillerin özgürlük mücadelesine katılımına yol açtı."

Bergusi, Heniyye suikastının, her Filistinliye, "hayatta kalma ve hürriyet için önlerinde direniş dışında başka bir yol olmadığı" mesajı verdiğini kaydetti.

Heniyye'nin suikastından çok etkilendiğini söyleyen Bergusi, Heniyye'nin çok kıymetli bir arkadaşı olduğunu; ulusal birlik hükümetinde beraber olduklarını; Filistin birliği konusunda müzakereler yaptıklarını ve daima pozitif olduğunu aktardı.

"Hepimiz için çok üzücü bir gün; bir mücadeleciyi; komutanı kaybettik. Bu telafisi asla mümkün olmayacak bir kayıp." diyen Bergusi, Heniyye'nin mütevazı bir insan olduğunu dile getirerek, hayatını Şatı Mülteci Kampı'nda geçiren Heniyye'nin insanlardan uzaklaşmadığını ve bağlarını koparmadığını vurguladı.

-Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.