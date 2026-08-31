Filistin ve AB Siyasi Gerilim Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin ve AB Siyasi Gerilim Üzerine Görüşme

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, AB temsilcisi ile İsrail'in saldırılarını ve seçimleri ele aldı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ile İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi tırmandıran eylemleri ve Filistin'deki seçimleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkan Yardımcı Şeyh, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Bigot ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan şiddet eylemleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları, yeniden imar, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) hedef alınmasının yanı sıra Filistin'deki seçimler için yapılan hazırlıklar ele alındı.

Şeyh, görüşmede Batı Şeria'da giderek artan gerginliğin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere, mülklerine yönelik tekrarlanan saldırılarının oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.

Şiddet olaylarının eşlik ettiği bu saldırıların devam etmesinin güvenlik ve istikrar için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Şeyh, saldırıların durdurulması ve faillerin yargılanması için daha etkili bir uluslararası tutum çağrısında bulundu.

Şeyh, en son saldırılardan birinin UNRWA'nın Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki merkezleri ile çalışanlarının hedef alınması olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca Filistin'de yapılması planlanan seçimler için devam eden hazırlıklar ve yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Demokratik hayatın güçlendirilmesi ve Filistinlilerin siyasi haklarını kullanabilmesi için seçimlerin yapılmasına imkan sağlayacak siyasi, hukuki ve sahadaki koşulların oluşturulmasının önemine işaret edildi.

Şeyh ayrıca, Filistinlilerin korunması, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının sona erdirilmesi, yeniden imar sürecinin başlatılması, barış ve istikrarın sağlanmasında Avrupa'nın rolünün önemini vurguladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, yaşanan gelişmeler karşısındaki uluslararası tutumun, yaşanan gerginliği sona erdirecek şekilde somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

AB'li yetkiliden Filistinlilerin ve mülklerinin korunması vurgusu

AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Bigot ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının ve şiddet olaylarının durdurulması, Filistinlilerin ve mülklerinin korunması gerektiğini belirtti.

Bigot ayrıca, Filistin'deki seçimlerin hazırlıklarının devam etmesi ve demokratik sürecin desteklenmesinin, istikrarın güçlendirilmesi ve barış fırsatlarının korunması açısından önemli olduğunu aktardı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 385 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 73 bin 456 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 174 bin 496'ya ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin ve AB Siyasi Gerilim Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:28
Canlı skor: Beşiktaş-Çorum FK ve Amedspor-Trabzonspor maçlarında heyecan çok yüksek
Canlı skor: Beşiktaş-Çorum FK ve Amedspor-Trabzonspor maçlarında heyecan çok yüksek
21:12
Fatih Tekke’den istifa açıklaması
Fatih Tekke'den istifa açıklaması
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
20:25
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır’da taşlı saldırı
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 21:34:08. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin ve AB Siyasi Gerilim Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement