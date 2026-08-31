Filistin ve AB Siyasi Gerilim Üzerine Görüşme

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ile İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi tırmandıran eylemleri ve Filistin'deki seçimleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkan Yardımcı Şeyh, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Bigot ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan şiddet eylemleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları, yeniden imar, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) hedef alınmasının yanı sıra Filistin'deki seçimler için yapılan hazırlıklar ele alındı.

Şeyh, görüşmede Batı Şeria'da giderek artan gerginliğin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere, mülklerine yönelik tekrarlanan saldırılarının oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.

Şiddet olaylarının eşlik ettiği bu saldırıların devam etmesinin güvenlik ve istikrar için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Şeyh, saldırıların durdurulması ve faillerin yargılanması için daha etkili bir uluslararası tutum çağrısında bulundu.

Şeyh, en son saldırılardan birinin UNRWA'nın Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki merkezleri ile çalışanlarının hedef alınması olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca Filistin'de yapılması planlanan seçimler için devam eden hazırlıklar ve yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Demokratik hayatın güçlendirilmesi ve Filistinlilerin siyasi haklarını kullanabilmesi için seçimlerin yapılmasına imkan sağlayacak siyasi, hukuki ve sahadaki koşulların oluşturulmasının önemine işaret edildi.

Şeyh ayrıca, Filistinlilerin korunması, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının sona erdirilmesi, yeniden imar sürecinin başlatılması, barış ve istikrarın sağlanmasında Avrupa'nın rolünün önemini vurguladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, yaşanan gelişmeler karşısındaki uluslararası tutumun, yaşanan gerginliği sona erdirecek şekilde somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

AB'li yetkiliden Filistinlilerin ve mülklerinin korunması vurgusu

AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Bigot ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının ve şiddet olaylarının durdurulması, Filistinlilerin ve mülklerinin korunması gerektiğini belirtti.

Bigot ayrıca, Filistin'deki seçimlerin hazırlıklarının devam etmesi ve demokratik sürecin desteklenmesinin, istikrarın güçlendirilmesi ve barış fırsatlarının korunması açısından önemli olduğunu aktardı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 385 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 73 bin 456 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 174 bin 496'ya ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.