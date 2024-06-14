Filistin Yanlısı Protestocular Los Angeles Üniversitesi'nde Barikat Kurdu

LOS ANGELES, 14 Haziran (Xinhua) -- Filistin yanlısı protestocular, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nin Öğrenci İşleri Binası önünde barikat kurdu, 12 Haziran 2024.
Filistin yanlısı bir grup protestocu Çarşamba günü öğleden sonra üniversitenin rektörlük ofisinin de bulunduğu öğrenci işleri binasını ele geçirdi. Bazı okul yöneticilerinin binada mahsur kaldığı bildirilirken; üniversite, çalışanlara yerlerini korumaları çağrısında bulundu. (Xinhua)
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