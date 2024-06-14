Filistin Yanlısı Protestocular Los Angeles Üniversitesi'nde Barikat Kurdu - Son Dakika
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Filistin Yanlısı Protestocular Los Angeles Üniversitesi'nde Barikat Kurdu

Filistin yanlısı bir grup protestocu, Los Angeles'taki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nin Öğrenci İşleri Binası önünde barikat kurarak, üniversitenin rektörlük ofisini ele geçirdi. Bazı okul yöneticileri binada mahsur kaldı ve üniversite çalışanlarına yerlerini korumaları çağrısında bulundu.

14.06.2024 14:41
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LOS ANGELES, 14 Haziran (Xinhua) -- Filistin yanlısı protestocular, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nin Öğrenci İşleri Binası önünde barikat kurdu, 12 Haziran 2024.

Filistin yanlısı bir grup protestocu Çarşamba günü öğleden sonra üniversitenin rektörlük ofisinin de bulunduğu öğrenci işleri binasını ele geçirdi. Bazı okul yöneticilerinin binada mahsur kaldığı bildirilirken; üniversite, çalışanlara yerlerini korumaları çağrısında bulundu. (Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filistin Yanlısı Protestocular Los Angeles Üniversitesi'nde Barikat Kurdu - Son Dakika

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