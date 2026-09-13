Filistin, Yeni Delhi'deki BRICS bildirisine tam üyelik desteği için teşekkür etti

Filistin, Hindistan'da düzenlenen BRICS zirvesinde Filistin halkının ve haklarının desteklenmesini memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından, gruba üye olan ülke liderlerinin katılımıyla 12-13 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Zirvenin kapanış bildirisinde Filistin halkının kendi topraklarında yerinden edilme girişimlerinin reddedilmesi ve İsrail işgalinin sona erdirilmesinin gerekliliğinin vurgulanması takdir edilen açıklamada, iki devletli çözüme bağlılık ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğine destek verilmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) desteklenmesinden de memnuniyet duyulduğu aktarılan açıklamada, Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasının ve bu mekanlara erişimin sağlanmasının desteklenmesinden de memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

BRICS'in Filistin halkının korunması ve insani yardımların İsrail'in büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerekliliğini desteklemesi de takdir edildi.

Zirvede Filistin'e yönelik desteğin uluslararası hukuk ve ilgili BM kararıyla uyumlu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu desteğin somut adımlara dönüştürülmesi gerekliliği belirtildi.

Uluslararası topluma hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in suç ve ihlalleri ile her türlü yerinden etme, yerleşim ve ilhak faaliyetinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı başta olmak üzere meşru ulusal haklarını kullanabilmesinin sağlanması gerekliliğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "BRICS bildirisinde yer alan tutumların hayata geçirilmesi, İsrail işgalinin sona erdirilmesini, Filistin halkının vazgeçilemez haklarına kavuşmasını ve kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız devletinin kurulmasını gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından "Dayanıklılık, İnovasyon, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" isimli ortak bildiri yayımlanmıştı.

Zirvenin sonuç bildirisinde, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkılmıştı.

BRICS nedir?

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme süreciyle BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.