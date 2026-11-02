Filistin yönetimi, Balfour'un 109. yılında İngiltere'den pratik adım bekliyor - Son Dakika
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Filistin yönetimi, Balfour'un 109. yılında İngiltere'den pratik adım bekliyor

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Balfour Deklarasyonu'nun 109. yılında İngiltere'den tarihi sorumluluğunu kabul etmesini ve haksızlığı gidermek için pratik adım atmasını istedi. Bakanlık, deklarasyonun 1948 Nekbe'siyle tehcir, işgal ve zorla yerinden edilmeye yol açtığını belirtti.

Filistin yönetimi, İngiltere'yi Balfour Deklarasyonu'nun Filistin'in sömürgeleştirilmesinde oynadığı role ilişkin tarihi ve siyasi sorumluluğunu kabul etmeye ve bunun yol açtığı haksızlığı düzeltmek için pratik adımlar atmaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından, 2 Kasım 1917'de yayımlanan ve Filistin'de "Yahudiler için ulusal bir yurt" kurulması taahhüdünü içeren Balfour Deklarasyonu'nun 109. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Balfour Deklarasyonu, Filistin'i, halkını, ulusal ve tarihi haklarını hedef alan yerleşimci sömürgeci projenin gidişatında bir dönüm noktası oluşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin açıkladığı Balfour Deklarasyonu'nun bölgede yol açtığı sonuçlara dikkati çekilen açıklamada, "1948 Nekbe'siyle (Büyük Felaket) beraber tehcir, topraklara el koyma, işgal, yerleşim ve ilhaka kadar katliamlara yol açtığı" vurgulandı.

Açıklamada, Balfour Deklarasyonu'nun sonucunda bugün Filistin halkının "soykırıma, aç bırakmaya ve zorla yerinden edilmeye" maruz kaldığı kaydedildi.

İngiltere'nin 2025 yılında Filistin devletini tanımasını ve yasa dışı İsrail yerleşimlerindeki ürünlerini boykot eden tutumunu memnuniyetle karşılanan açıklamada, "Filistin halkının devredilemez haklarının tam olarak tanınması" temenni edildi.

Açıklamada, Balfour Deklarasyonu'nun 109. yıl dönümünün, "Filistin halkına yönelik devam eden tarihi haksızlığı sona erdirmek için uluslararası anlaşmanın yenilenmesi adına bir fırsat" oluşturması gerektiğine işaret edildi.

Balfour Deklarasyonu

İngiltere, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında Yahudiler için ulusal bir yurt oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu desteği Siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektupta, Filistin topraklarında İsrail vatanı oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgedeki halkın haklarına zarar gelmemesinin de sağlanacağı belirtiliyordu.

Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Kaynak: AA
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