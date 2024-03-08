Filistin Yönetimi, Biden'ın Gazze Saldırılarına İlişkin Açıklamalarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, Biden'ın Gazze Saldırılarına İlişkin Açıklamalarını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen sivillere ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Biden'ın sözleri, Filistin gerçeği ve iki devletli çözüm vurgusuyla örtüşmektedir.

08.03.2024 18:59
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Filistin yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen sivillere ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Filistin yönetiminin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasında, başta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları olmak üzere birçok konudaki ifadelerinden duyduğumuz memnuniyeti ve takdiri ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Biden'ın sözlerinin Filistin gerçeği ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm ve bu yolla "uluslararası ve Arap ülkelerinin meşruiyetinin" sağlanacağı ifadeleriyle örtüştüğü kaydedildi.

"Filistin Devleti'nin Güvenlik Konseyi kararıyla Birleşmiş Milletlere tam üyelik kazanması ve bu devleti henüz tanımayan ülkelerin de tanıması" yoluyla soruna istikrarlı bir çözüm getirileceği vurgulanan açıklamada, bu yolla İsrail'in başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin topraklarından tamamen çekileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Biden, itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü." dedi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğuna dikkati çeken Biden, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Yönetimi, Biden'ın Gazze Saldırılarına İlişkin Açıklamalarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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