Filistinli Abdullah’ın Kızılay’a Vefa Borcu - Son Dakika
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Filistinli Abdullah’ın Kızılay’a Vefa Borcu

19 yaşındaki Abdullah, Türkiye'deki minnetini Kızılay'da gönüllü çalışarak gösteriyor.

25.12.2024 22:52
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Filistin Abdullah, Türkiye'ye minnetini Kızılay'da gönüllüsü olarak gösteriyor

ZONGULDAK - Filistin'de yaşanan İsrail baskısı nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşen 19 yaşındaki Abdullah Shaban, Türkiye'ye olan minnet borcunu Kızılay'da gönüllü çalışarak gösteriyor.

İsrail'in Filistinlilere yaşattığı baskıdan kurtulmak için dört yıl önce Türkiye'ye gelen 19 yaşındaki Abdullah Shaban, beş kişilik ailesi ile birlikte Zonguldak'a yerleşti. Zonguldak'ta açık öğretim lisesinde eğitim hayatına devam eden Shaban, Gazze'den tanıdığı Türk Kızılay'ına vefa borcunu ödemek için çalışmalarında gönüllü olmaya karar verdi.

Kızılay'ın Zonguldak Şubesinde paketleme, taşıma, ihtiyaçların ulaştırılması, ihtiyaç sahiplerinin evlerinin tadilatında gönüllü olarak çalışan Shaban, "Kızılay Gazze'de insanlara yardım ediyor. Ben de buradayım. Türk milletine yardım ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Shaban ile tanışma sürecini anlatan Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, "Abdullah bizi üniversite gruplarından duymuş. Kendisi Türk Kızılay'ını Gazze'den biliyormuş. İlk geldiğinde hoş sohbetimiz oldu. Duygulandık. Bize 'Ben Türk Kızılay'ını biliyorum. Gazze'de benim halkıma yardım ediyor. Elimden geldiğince burada size yardımcı olmak istiyorum. Türk Milleti'ne vefa borcumu ödemek istiyorum' dedi. Gönüllü olarak bizlerle beraber faaliyet göstermeye başladı. Bize hem saha hem depo çalışmalarında etkinliklerimizde katkı sağlıyor. Gerek kumanya dağıtım olsun gerek kıyafet yardımları olsun, sosyal etkinliklerimizde de bize eşlik ediyor.Türk milletine hizmet etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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