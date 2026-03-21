Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistinli Annelerin Serbest Bırakılması Talebi

21.03.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki annelerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" kapsamında tutulan Filistinli annelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Esirler Cemiyeti'nden birçok Arap ve Orta Doğu ülkesinde baharın ilk günü ve gündüz-gece eşitliği olan Ekinoksla eş zamanlı 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde aralarında gazeteci, öğretmen, doktor, avukat, akademisyen ve ev hanımlarının yer aldığı 39 Filistinli annenin bulunduğu kaydedildi.

Annelerin de diğer Filistinli tutuklular gibi sistematik işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, annelerin çoğunun "sosyal medyada provokasyon" iddiasıyla "idari tutukluluk" kapsamında hapishanede tutulduğunun altı çizildi.

İsrail'in Gazze saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini arttırdığı belirtilen açıklamada, "idari tutukluluk" kapsamında cezaevinde tutulan Filistinli annelerin derhal serbest bırakılması talep edildi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:16:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.