Filistinli Çocuklardan 'Sessiz Fırçalar' Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistinli Çocuklardan 'Sessiz Fırçalar' Sergisi

Filistinli Çocuklardan \'Sessiz Fırçalar\' Sergisi
15.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Filistinli çocukların eserleriyle düzenlenen sergi, umut ve barış temalarını işliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Filistinli çocuklar tarafından hazırlanan "Sessiz Fırçalar" temalı resim sergisi düzenlendi.

Konya'da misafir edilen 150 Filistinli çocuktan aralarında resim yapma yeteneği bulunanların eserlerinden oluşan resim sergisi, bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çocukların duygu, düşünce ve yaşadıkları zorlukları sanat yoluyla ifade ettikleri 20 eserin yer aldığı sergide yer alan resimler, umut, barış, özlem ve direniş temalarını yansıtarak ziyaretçilere güçlü mesajlar verdiğini, çocukların iç dünyalarını tuvale yansıttığı çalışmaların, katılımcılar tarafından dikkatle incelendiği aktarıldı.

Sergi kapsamında çocuklara yönelik çeşitli atölye etkinlikleri de düzenlendiği belirtilen açıklamada, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yapılan etkinliklerde çocuklar hem üretmenin hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Alışveriş, Güncel, Kültür, Konya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Çocuklardan 'Sessiz Fırçalar' Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:06:58. #7.11#
SON DAKİKA: Filistinli Çocuklardan 'Sessiz Fırçalar' Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.