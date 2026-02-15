Filistinli Çocuklardan \'Sessiz Fırçalar\' Sergisi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Filistinli çocuklar tarafından hazırlanan "Sessiz Fırçalar" temalı resim sergisi düzenlendi.

Konya'da misafir edilen 150 Filistinli çocuktan aralarında resim yapma yeteneği bulunanların eserlerinden oluşan resim sergisi, bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çocukların duygu, düşünce ve yaşadıkları zorlukları sanat yoluyla ifade ettikleri 20 eserin yer aldığı sergide yer alan resimler, umut, barış, özlem ve direniş temalarını yansıtarak ziyaretçilere güçlü mesajlar verdiğini, çocukların iç dünyalarını tuvale yansıttığı çalışmaların, katılımcılar tarafından dikkatle incelendiği aktarıldı.

Sergi kapsamında çocuklara yönelik çeşitli atölye etkinlikleri de düzenlendiği belirtilen açıklamada, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yapılan etkinliklerde çocuklar hem üretmenin hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığı ifade edildi.