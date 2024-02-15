Filistinli Direniş Grupları, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Karşı Uluslararası Baskı Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Filistinli Direniş Grupları, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Karşı Uluslararası Baskı Çağrısı Yaptı

Filistinli Direniş Grupları, İsrail\'in Gazze\'deki Saldırılarına Karşı Uluslararası Baskı Çağrısı Yaptı

Filistinli direniş grupları, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için derhal harekete geçmeye ve uluslararası düzeyde siyasi baskı uygulamaya çağırdı. Filistinli gruplar, halk kitlelerinin karar alıcılar üzerinde baskı oluşturma gücüne sahip olduğunu belirtti. Arap ve İslam ülkelerindeki hükümetlerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için harekete geçmeleri ve uluslararası düzeyde siyasi baskı uygulamaları istendi. Ayrıca, Filistin davasını destekleyen uluslararası güçlerden de destek talep edildi. Filistinlilere, tehcir politikalarına ve Filistin davasının tasfiyesine karşı tek saf olma ve Filistin topraklarına sahip çıkma çağrısı yapıldı.

15.02.2024 17:09
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Filistinli direniş grupları, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için derhal harekete geçmeye ve uluslararası düzeyde siyasi baskı uygulamaya çağırdı.

Filistinli gruplardan yapılan yazılı açıklamada, partilerin ve halk kitlelerinin karar alıcılar üzerinde baskı oluşturma ve hükümetlerin pozisyonlarında değişim meydana getirme gücüne sahip olduğu belirtildi.

Arap ve İslam ülkelerindeki hükümetlerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için derhal harekete geçmeye ve uluslararası düzeyde siyasi baskı uygulamaya çağrıldığı açıklamada, Filistin halkını destekleyen uluslararası güçlerden de Filistin davasını destekleme konusunda üzerlerine düşeni yapmaları istendi.

Açıklamada cuma gününün tüm Arap ve İslam ülkelerinde, cumartesi ve pazarın da tüm Avrupa, Batı, Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerinde Filistin'in hakkının ve halkının desteklenmesi için "uluslararası günler" olarak kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Tüm Filistinlilere de tehcir politikalarına ve Filistin davasının tasfiyesine karşı tek saf olma ve Filistin topraklarına sahip çıkma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Direniş Grupları, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Karşı Uluslararası Baskı Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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