Gazze'deki Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılması İçin Çağrılar Sürüyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024'te İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alındı ve o tarihten bu yana İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Dr. Ebu Safiyye'nin saldırı ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı biliniyor, ayrıca ciddi kilo kaybı yaşadığı ifade ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü, Dr. Safiyye'nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için dünya genelinde acil eylem başlattı. Sosyal medyada da birçok kullanıcı, İsrail'in Ebu Safiyye'yi alıkoymasına tepki göstererek serbest bırakılması için çağrılarda bulunuyor. Dr. Ebu Safiyye'nin eşi, kocasının hayatını kurtarmak için tüm dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail mahkemesi, Dr. Ebu Safiyye'nin idari tutukluk süresini 6 ay daha uzatmıştı. Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılacak isimler arasında Ebu Safiyye'nin adı geçmiş ancak İsrail basını Filistinli doktorun bırakılmayacağını bildirmişti. Dr. Ebu Safiyye, Gazze'deki direnişin sembolü haline gelmişti ve İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.