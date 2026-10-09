Filistinli dört grup, 28 Kasım'daki meclis seçimlerinin ertelenmesinde uzlaştı - Son Dakika
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Filistinli dört grup, 28 Kasım'daki meclis seçimlerinin ertelenmesinde uzlaştı

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Filistinli dört grup, 28 Kasım\'daki meclis seçimlerinin ertelenmesinde uzlaştı
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El Fetih, Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad Hareketi, 28 Kasım'daki meclis seçimlerinin ertelenmesinde Kahire'de uzlaştı. Kararın nihai onay için Filistin liderliğine sunulması, Abbas'ın adaylık başvuru süresi dolmadan karar yayımlayabileceği belirtiliyor.

RAMALLAH, 9 Ekim (Xinhua) -- Filistinli grupların, 28 Kasım'da yapılması planlanan meclis seçimlerinin ertelenmesi konusunda uzlaştığı bildirildi.

Filistinli kaynaklar tarafından perşembe günü Xinhua'ya yapılan açıklamalarda, El Fetih, Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin temsilcilerinin çarşamba günü Kahire'de bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

Kaynaklara göre, kararın nihai onay için Filistin liderliğine sunulması bekleniyor.

Kaynaklar, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin toplanarak seçimlerin ertelenmesi yönünde görüş bildireceğini, ardından bu tavsiyenin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunulacağını kaydetti. Abbas'ın, adaylık başvuruları için tanınan son süre dolmadan bir karar yayımlayabileceği belirtildi.

Bu gelişme, Filistinli grupların özellikle Kahire, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki seçim düzenlemelerini ve süreçte karşılaşılan zorlukları ele almak üzere Kahire'de gerçekleştirdikleri bir dizi görüşmenin ardından geldi.

Filistinli bir diğer kaynak ise salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin Merkezi Seçim Komisyonu'na bağlı ekiplerin seçim süreçlerini denetlemek üzere Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'e girmesine izin vermediğini belirtmişti.

Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki siyasi bölünmüşlük ve Filistin topraklarının tamamında seçim düzenlemenin zorluğu karşısında meclis seçimleri, geniş kapsamlı bir seçim sürecinin parçasını teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua
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