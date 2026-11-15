Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'de 5'i kadın 38 gazeteci tutulduğunu bildirdi

İsrail hapishanelerinde, 5'i kadın olmak üzere toplam 38 Filistinli gazetecinin tutulduğu bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli basın mensuplarını askeri yargı ve idari tutukluluk uygulamalarıyla hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde Filistinli gazeteci Muhammed Atik'i gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail makamlarının "kışkırtma" veya "gizli dosya" iddialarıyla 5'i kadın olmak üzere toplam 38 Filistinli gazeteciyi cezaevinde tuttuğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nden Ekim 2023'ten bu yana zorla alıkonulan iki Filistinli gazetecinin akıbetinin ise belirsizliğini koruduğu ve haklarında bilgi alınamadığı vurgulandı.

İsrail, Filistinli gazetecileri tahliye kararına rağmen serbest bırakmıyor

Açıklamada, Nablus'tan gazeteci Samir Huveydar hakkında tahliye kararı olmasına rağmen tutukluluğunun sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, İsrail savcılığının idari gözaltı kararı için ek süre talep ettiği ifade edildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik bu ihlallerini sadece işgal altındaki Batı Şeria'da değil, 1948'de işgal edilen topraklarda da sürdürdüğünün altını çizdi.

Kadın gazetecilerin koğuşlarına baskın ve tecrit cezası

İsrail'in hapishanelerde esir tutulan kadın gazetecilere yönelik sert muamele ve ihlallerde bulunduğunu bildiren Esirler Cemiyeti, gazeteci Büşra Tavil'in iki aydan uzun süredir ağır tecrit koşullarında tutulduğunu, hücresine defalarca baskın düzenlendiğini ve temel haklarından mahrum bırakıldığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana 260'tan fazla gazetecinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.