Filistinli Esirler, Etzion'da En Kötü Koşullarda

19.04.2026 17:23
Gazze'deki saldırılardan beri Filistinli tutuklular, Etzion Hapishanesinde kötü muameleye uğruyor.

İsrail'in Etzion Hapishanesinde tutulan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana "en kötü muameleye" maruz kaldığını bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, ismi verilmeyen heyet avukatının Etzion Hapishanesinde tutulan 5 Filistinliyi ziyaret ettikten sonraki ifadelerine yer verildi.

Avukatın "şok edici" olarak nitelendirdiği tanıklıkları aktardığı açıklamaya göre, hapishanedeki Filistinli tutukların çoğu sıcak suyun olmaması; sabun ve havlu gibi temel malzemelerin kısıtlı olması nedeniyle bir aydan uzun süredir banyo yapamıyor.

İsrail askerlerinin baskınlarının arttığı hapishanede, haftada birkaç kez düzenlenen baskınlara köpekler eşlik ediyor, tutuklulara hakaret ediliyor, saatlerce dizleri üzerinde durmaya zorlanıyor, emirlere uymakta zorlananlar darbediliyor.

Hapishane idaresi, koğuşlara gaz bombası atıyor ve gazdan etkilenen tutuklular nefes almakta güçlük yaşıyor ya da bayılıyor.

Ayrıca Filistinli tutuklular yetersiz beslenme nedeniyle aşırı bitkin düşmüş durumda.

Avukatın ifadelerini aktardığı Etzion'da tutulan Filistinliler, "kendilerini en çok zorlayanın sadece yetersiz beslenme olmadığını, maruz kaldıkları hakaretler ile onur kırma politikası olduğunu" belirtti.

Filistinli esirler, Etzion Hapishanesindeki insanlık dışı uygulamaların, "Ekim 2023'te Gazze'de başlayan İsrail saldırılarından bu yana maruz kaldıkları en kötü muamele olduğunu" aktardı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, bu tanıklıklar karşısında Filistinli tutukluların koşullarının iyileştirilmesi, uluslararası hukuk ile insani standartlara uygun şekilde muamele görmelerinin sağlanması için acilen müdahale çağrısında bulundu.

Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübünden yapılan ortak açıklamada, mart ayı itibarıyla İsrail hapishanelerinde 9 bin 500'den fazla Filistinlinin tutulduğu belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasındaki esir takasları kapsamında İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir de teslim edilmişti.

Filistinli esir işleriyle ilgili kurumların daha önceki açıklamalarına göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı yüzde 83 artarak 9 bin 600'ü aştı. Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 idari tutuklu bulunuyor. Esirlerden 350'sini çocuklar, 86'sını ise kadınlar oluşturuyor.

Hapishanelerdeki kötü koşullar, işkence ve tıbbi ihmal de esirler arasında ölümlerin artmasına neden oluyor. 1967'den bu yana 326 esir İsrail hapishanesinde hayatını kaybederken bunlardan 89'unun Ekim 2023 sonrasında kaydedilmesi bu artışı gözler önüne seriyor.

Tüm bunların yanı sıra Filistinli esirler, bu yıl İsrail Meclisi tarafından 30 Mart'ta onaylanan idam yasasının şokunu da yaşıyor. Bu yasa, idamı yasallaştırmakla kalmayıp Filistinlilere karşı işlenen işkence, hücre hapsi ve tedaviden mahrum bırakma gibi sistematik ihlalleri meşrulaştırıyor.

Kaynak: AA

