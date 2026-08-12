Filistinli Gazetecilere Yönelik Baskılar Artıyor - Son Dakika
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Filistinli Gazetecilere Yönelik Baskılar Artıyor

Filistinli Gazetecilere Yönelik Baskılar Artıyor
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PPS, 2023'ten bu yana 250'den fazla Filistinli gazetecinin gözaltına alındığını ve 260'ının öldüğünü bildirdi.

(ANKARA) - Filistinli Esirler Cemiyeti (PPS), 2026 yılında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınarak hapishanelere gönderilen Filistinli gazetecilerin sayısının 40'a yakın olduğunu bildirdi. PPS, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana ise 250'den fazla Filistinli gazetecinin İsrail makamlarınca gözaltına alındığını veya tutuklandığını, 260 gazetecinin de öldürüldüğünü kaydetti.

PPS, Ramallah'tan gazeteci Muhammed Avad'ın bugün gözaltına alınmasının ardından, 2026'da İsrail makamlarınca gözaltına alınarak hapishanelere gönderilen Filistinli gazetecilerin sayısının 40'a yaklaştığını, bu gazetecilerden 5'inin kadın olduğunu, 3 gazetecinin de ev hapsinde tutulduğunu duyurdu.

PPS, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana 250'den fazla Filistinli gazetecinin İsrail makamlarınca gözaltına alındığını veya tutuklandığını açıkladı. Cemiyet, bu sayıya daha sonra serbest bırakılan gazetecilerin de dahil olduğunu bildirdi.

PPS, savaşın başlangıcından bu yana 260'tan fazla Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü, bu kişilerden ikisinin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiğini aktardı. Gazeteciler Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdülvahid'in akıbetinin ise "zorla kaybedilmeleri" nedeniyle bilinmediği ifade edildi.

"BATI ŞERİA'DA 19 GAZETECİ İDARİ TUTUKLU"

Cemiyet, İsrail makamlarının Batı Şeria'da gazetecileri, "herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılama yapılmadan uygulanan idari tutuklama" ile de alıkoyduğunu, bu kapsamda 19 gazetecinin bulunduğunu bildirdi.

Filistinli gazetecilerin ayrıca, İsrailli makamlarının "kışkırtma" olarak nitelendirdiği suçlamalarla hedef alındığına işaret edilerek sosyal medya platformlarının gazetecileri "susturmak ve çalışmalarına yönelik denetim ve gözetimi artırmak" amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.

PPS, Filistinli gazetecilerin diğer Filistinli tutuklularla benzer şekilde işkence, kötü muamele, cinsel saldırı ve ağır gözaltı koşulları gibi ihlallere maruz kaldığını savundu.

"GAZETECİLERİN HEDEF ALINMASI SİSTEMATİK POLİTİKANIN PARÇASI"

Cemiyet, İsrailli makamların Filistinli gazetecilere yönelik baskıları sistematik gözaltılar ve gazetecilerin görevlerini yaptıkları sırada maruz kaldıkları saldırılar yoluyla artırdığını belirtti. Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin de bu uygulamaların bir parçası olduğunu ifade eden PPS, gazetecilerin hedef alınmasının gerçeğin ve Filistin'de yaşananların kamuoyuna aktarılmasını engellemeye yönelik çabaların parçası olduğunu kaydetti.

PPS, uluslararası insan hakları sistemine sorumluluklarını yerine getirmesi ve "sistematik eylemsizliğe" son vermesi çağrısında bulundu.

Cemiyet ayrıca gazetecilerin korunmasını ve görevlerini yerine getirme haklarının güvence altına alınmasını istedi. PPS, Filistinli gazetecilerin öldürülmesi, tutuklanması, işkence görmesi ve zorla kaybedilmesinin, gerçeğin bastırılmasını ve İsrail hapishaneleri ile Filistin topraklarındaki koşulların haberleştirilmesini engellemeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Gazetecilere Yönelik Baskılar Artıyor - Son Dakika

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