Filistinli Göstericiler İsrail\'in Filistinli Esirlere Yönelik Kötü Muamelesini Protesto Etti

Filistinli kalabalık bir grup, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in hapishanelerde tuttuğu Filistinlilere yönelik kötü muamelesini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistinli esirlerin işleriyle ilgilenen kuruluşların çağrısıyla, onlarca Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Bire kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi merkezi önünde toplandı.

Filistin bayrakları ve Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik uygulamalarını kınadı ve onların bir an önce serbest bırakılması talebinde bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra hapishanelerde tuttuğu Filistinlilere yönelik kötü muamelesini artırdığını, 7 Filistinli esirin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığını söyledi.

Faris, İsrail'in, "soğuk havaya rağmen elbise ve battaniye vermeme, esirleri kalabalık hapishanelere yerleştirme ve aç bırakma gibi Filistinli esirlere uyguladığı kötü muameleye ilişkin sistematik bir politika izlediğini" söyledi.

Filistinli esirlerin arasında hastalıkların yayıldığına dikkati çeken Faris, "Çete gibi davranan İsrail'in durdurulması için uluslararası eyleme geçilmesi gerekiyor." dedi.

Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, dün İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesinde bir Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Açıklamada, hapishane yönetiminin, 31 Mayıs 2022'den bu yana alıkonulan ve 35 ay cezası bulunan 23 yaşındaki Abdurrahman Basim el-Bahş'ı öldürdüğü ifade edilmişti.

Filistinli Abdurrahman'ın, 2024 yılında İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren ilk, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen 7. Filistinli olduğu belirtilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Megiddo Hapishanesinde Filistinli esirlere işkence yaptığını, hakaret ve darb ettiğini, yaralıların tedavi olmasına müsaade etmediğini duyurmuştu.

Hapishaneden çıkan bir Filistinli, Megiddo'da az miktarda günde 2 kez yemek verildiğini, tek bir hücrede 8 ila 11 kişinin kaldığını aktarmıştı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.