Filistinli Grafiti Sanatçısı Gazze'deki Yıkılan Binaların Duvarlarına Acıları Yansıtıyor - Son Dakika
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Filistinli Grafiti Sanatçısı Gazze'deki Yıkılan Binaların Duvarlarına Acıları Yansıtıyor

Filistinli Grafiti Sanatçısı Gazze\'deki Yıkılan Binaların Duvarlarına Acıları Yansıtıyor

Filistinli grafiti sanatçısı Bilal Halid, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların duvarlarına çizimler yaparak Gazze halkının acılarını yansıtıyor. Halid, çocukların hayallerini kaybettikleri bu çalışmalarıyla dünyaya bir mesaj vermek istiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, Halid sanatını kullanarak dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor.

23.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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Filistinli grafiti sanatçısı Bilal Halid, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde zorluklara ve tehlikelere meydan okuyarak yaptığı çizimlerle yıkılan binaların duvarlarına başta çocuklar olmak üzere Gazze halkının acılarını yansıtıyor.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan 33 yaşındaki Halid, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara dünyanın dikkatini çekmek için İsrail ordusunun bombardımanlarıyla yıktığı binaların duvarlarına çizim yapıyor.

Gazzeli çocukların "toprağa gömülen hayalleri"

"Toprağa gömülen hayaller" adını verdiği yeni eserinde, Arapça hat yazısıyla "hayaller" kelimesini yazan Halid, İsrail'in Gazzeli çocukları mahrum bıraktığı haklarına ve elinden aldığı hayallerine dikkat çekerek dünyaya bir mesaj vermek istediğini belirtti.

Bir yandan yıkılan duvarlara sanatını icra eden Halid, diğer yandan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaşın başından bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere, özellikle çocuklara karşı işlediği suçları ve katliamları haberleştirmek amacıyla foto muhabiri olarak çalıştım." dedi.

Halid, uzun ve zorlu devam eden saldırıların ardından, Gazze'deki gerçekliğin görüntüsünü dünyaya aktarma yöntemini katliamlar ve kan kokusundan biraz olsun uzak duracağı bir şekilde değiştirmeye ve hayranlıkla sevdiği hat sanatını kullanmaya karar verdiğini söyledi.

Filistinli sanatçı, çalışması için Refah'ta İsrail savaş uçaklarının bombardımana tutup büyük yıkıma uğrattığı bölgede 13 Filistinliyi öldürdüğü bir evin duvarını seçtiğini belirtti.

Halid, "Bu çalışmada, güvenli bir yer, temiz bir kıyafet, sıcak bir yemek gibi hayattaki en basit hayallerini kaybetmiş çocuklardan bahsediyoruz. Yaşama hakkı elinden alınmış, bu soykırımda öldürülen 16 binden fazla çocuktan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sesimizi dünyaya duyurmaya çalışıyoruz"

Arapça "hayaller" anlamına gelen kelimenin harflerini duvara işleyen Halid, "Bu binanın enkazına gömülen çok fazla hayal ve İsrail'in savaşı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerle bir olan binlerce bina var." diye konuştu.

Halid, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Gazze'de olanlara ilişkin hiçbir şeyi değiştirmese de sesimizi dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü dünya hala Gazze savaşını adeta kör, dilsiz ve hareketsiz bir şekilde izliyor.

Ancak bu durum, mesajımızı dünyanın geri kalanındaki özgür insanlara ulaştırmamızı engellemiyor. Biz, hayatta kalmakta ve bu topraklarda yaşamakta kararlı bir halk olduğumuzu sanat yoluyla dünyaya kanıtlamaya çalışıyoruz."

Halid, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarının sona ermesini ve çocukların dünyanın diğer ülkelerindeki akranları gibi hayatlarını normal şekilde yaşamalarını umduğunu dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Grafiti Sanatçısı Gazze'deki Yıkılan Binaların Duvarlarına Acıları Yansıtıyor - Son Dakika

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