Filistinli gruplar, Çin'de geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetini vurguladı - Son Dakika
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Filistinli gruplar, Çin'de geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetini vurguladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filistinli grupların Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirdi. Filistinli gruplar, Pekin Diyaloğu'nu imzalayarak aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlıyor. Bildiride, geçici ulusal uzlaşı hükümeti kurma niyeti ve Gazze'nin yeniden inşası ile genel seçimlerin düzenlenmesi gibi maddeler yer alıyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ulusal birliği ve bağımsız Filistin devletinin hayata geçirilmesini desteklediklerini belirtti.

23.07.2024 13:31
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirdi.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzaladı.

Mao, düzenlediği basın toplantısında, Filistinli grupların imza attığı bildirinin maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistinli tarafların geçici ulusal uzlaşı hükümeti kurma niyetleri

Buna göre, bildiride, Filistinli tüm grupların fikir birliğine dayalı ve mevcut Filistin temel yasasına uygun geçici ulusal uzlaşı hükümeti kurma niyeti vurgulandı.

Gazze'nin yeniden inşasını yürütme ve kabul edilen seçim yasasına uygun mümkün olan en kısa sürede genel seçimleri düzenleme niyetine yer verilen bildiride, kabul edilen seçim yasasına uygun yeni "Ulusal Komisyonun" oluşturulması için atılan adımlara işaret edildi.

Bildiride, tarafların, "Geçici Birleşik Liderlik Çerçevesi"nin yürürlüğe sokulması, siyasi kararlar alırken bundan sistematik şekilde faydalanılması, bildiri hükümlerinin eksiksiz uygulanması için kolektif bir mekanizma kurulması ve bunun uygulanması için de bir takvim belirlenmesi konusunda anlaştığı vurgulandı.

Ulusal birliğin sağlanması konusunda mutabık kalındı

Bildiride, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde tüm grupları kapsayan ulusal birliğin sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurmak ve Batı Şeria, Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere, Filistin topraklarının bütünlüğünün korunması kararı alınan bildiride, BM öncülüğünde, bölgesel ve uluslararası katılımla bir konferansa ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin, Filistinli grupların iç uzlaşı temelinde ulusal birliği ve bağımsız Filistin devletini erken bir tarihte hayata geçirmelerini içtenlikle ümit ediyor." ifadesini kullandı.

Vang, bu konu için ilgili tüm taraflarla çalışmaya ve çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Hamas: Çin'de yapılan toplantı ulusal birlik yolunda önemli bir adım

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtmişti.

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA

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