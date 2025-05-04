Filistinli Gruplar İçin Ulusal Diyalog Komitesi Kuruldu - Son Dakika
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Filistinli Gruplar İçin Ulusal Diyalog Komitesi Kuruldu

FKÖ, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek için ulusal diyalog komitesi kurdu.

04.05.2025 18:12
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğe son vermek için "ulusal diyalog komitesi" kurulduğunu bildirdi.

Filistin yönetimine ait "Filistin'in Sesi Radyosu"ndan açıklamalarda bulunan Ahmed, FKÖ'nün son gelişmeler ışığında iki komite kurduğunu belirtti.

Ahmed, kurulan ilk komitenin "Filistin halkına karşı yürütülen soykırımcı savaşı sona erdirmek için uluslararası desteği harekete geçirmek ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) maddi destek sağlamak için çalışacağını" söyledi.

FKÖ'nün kurduğu ikinci komitenin "bölünmeyi sona erdirmek için kapsamlı bir ulusal diyalog başlatmayı" hedeflediğini ifade eden Ahmed, komitenin Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sona erdirilmesi için çalışacağını dile getirdi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in 26 Nisan'da Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından, ondan boşalan koltuğa dün Azzam el-Ahmed getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Gruplar İçin Ulusal Diyalog Komitesi Kuruldu - Son Dakika

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