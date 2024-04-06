Filistinli Hat Sanatçısı Yıkılan Evlerin Enkazına İsim Yazıyor - Son Dakika
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Filistinli Hat Sanatçısı Yıkılan Evlerin Enkazına İsim Yazıyor

Filistinli hat sanatçısı Ahmed ez-Zaharne, İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yıkılan evlerin enkazına yazıyor. Zaharne, bu çalışmasıyla saldırı altında yaşayan Filistinlilerin moralini yükseltmeye ve Filistin davasını yüceltmeye çalışıyor. Sanatını İsrail'in yıkıcı saldırılarını belgelemek için kullanan Zaharne, halkın azmini artırmak ve direnişi sembolize etmek amacıyla bu yöntemi tercih ediyor. Tek geçim kaynağı olan sanatını uygun fiyatlarda müşterilerine sunan Zaharne, parasını ödeyemeyenlere ücretsiz hizmet veriyor.

06.04.2024 20:19  Güncelleme: 20:20
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Filistinli hat sanatçısı Ahmed ez-Zaharne, Gazze'de İsrail'in yaklaşık 6 aydan bu yana sürdürdüğü vahşi ve yıkıcı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yıkılan evlerin enkazına yazıyor.

Gazze kenti sakinlerinden hattat Zaharne, bu kez sanatını İsrail'in yıkıcı saldırılarını belgelemek için kullanıyor.

Zaharne, İsrail ordusu tarafından yıkılan evlerin enkazına Filistin davasını yücelten ifadeler eşliğinde öldürülen Filistinlilerin isimlerini yazıyor.

Genç hattat, bu çalışmasıyla aylardır saldırı altında yaşayan Filistinlilerin moralini bir nebze de olsun yükseltmeye çalışıyor.

"Herkes kendine özgü bir yöntemle işgale karşı direniyor"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce sanatını değerli taşlara ve güzel kaya parçalarına işleyen Zaharne, bugün ise yıkılan binaların enkazını kullanıyor.

İsrail bombalarından kaçarak Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'na sığınan Zaharne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünlerde sanatımı çocukları biraz olsun eğlendirmek, mutlu etmek ve halkımızın azmini artırmak için icra ediyorum." dedi.

Zaharne, Filistin davasının önde gelen isimlerinden karikatürist Naci el-Ali ile yazar Gassan Kenefani'ye işaret ederek, "Herkes kendine özgü bir yöntemle işgale karşı direniyor. Naci el-Ali ile Gassan Kenefani'nin yaptığı gibi sanatçı da işgal devletine karşı fırçası ve kalemiyle direniyor. Kalem direnişin sembolüdür ve ben onu halkımızın metanetini artırmak için kullanıyorum. Bir gün bu savaş da bu şiddet de bitecek." diye konuştu.

"Bu zor günler geçecek, Allah'ın izniyle zafer Gazze'nin olacak"

Arap hat sanatını kullanarak taşlara milli ve devrimci sözler de yazan Zaharne, Filistinlileri Gazze Şeridi'nde kalmaya, topraklarını terk etmemeye ve metanetli olmaya teşvik ettiğini dile getirdi.

Zaharne, "Bu zor günler geçecek, Allah'ın izniyle zafer Gazze'nin olacak." dedi.

Tek geçim kaynağı sanatı

Gazze Şeridi'nin orta bölgesinden güneydeki Refah'a kadar gezerek sanatını icra eden Zaharne, tek geçim kaynağının sanatı olduğunu belirtti.

İsrail saldırıları nedeniyle insanların bu koşullarda sanatla ilgilenmelerinin pek mümkün olmadığına işaret eden Zaharne, "İnsanlar, bu işin bedeli çok az olmasına rağmen, bugünlerde sadece geçimlerini sağlamak ve aile bireylerini beslemekle ilgilenebiliyor." dedi.

Tek geçim kaynağı olan mesleğini icra edebilmek için ulaşabildiği müşterilerine eserlerini uygun fiyatlarda verdiğini söyleyen genç hattat, parasını ödeyemeyenlerden ise ücret almadığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Sanat, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Hat Sanatçısı Yıkılan Evlerin Enkazına İsim Yazıyor - Son Dakika

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