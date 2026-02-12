Filistinli Hristiyanlar Üzerindeki Baskılar - Son Dakika
Filistinli Hristiyanlar Üzerindeki Baskılar

12.02.2026 18:31
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Haskel, Filistinli Hristiyanların durumunu çarpıttı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, işgal politikaları nedeniyle yıllar içinde nüfusu dramatik biçimde düşen, sistematik saldırı ve hakaretlere maruz kalan Filistinli Hristiyanların İsrail'de "rahatça yaşadığını" ileri sürdü.

Haskel, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı video açıklamasında, Kudüs Anglikan Kilisesi Başpsikoposu Husam Naum ile Filistinli Hristiyanların durumuna ilişkin röportaj yapan ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ı hedef aldı.

Carlson'ın YouTube hesabında yayımlanan röportajda Filistinli Hristiyanların yaşadıklarına ilişkin dile getirilenlerin "asılsız ve gerçeklikten kopuk" olduğunu savunan Haskel, Tel Aviv yönetiminin işgal politikaları nedeniyle Filistinli Hristiyan nüfusun dramatik şekilde azaldığı gerçeğinin doğru olmadığını öne sürdü.

Haskel, "İsrail'in Orta Doğu'da Hristiyan nüfusun arttığı tek ülke olduğunu" iddia etti.

Carlson'a konuşan Kudüs Anglikan Başpikoposu Husam Naum, İsrail'in Batı Şeria'da uyguladığı işgal politikalarının Filistinli Hristiyan nüfusun yıllar içinde büyük oranda düşmesine neden olduğuna dikkati çekmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 50 yıl önce 100 bin olan Filistinli Hristiyan nüfusun 30 bine düştüğünü ifade eden Naum, Doğu Kudüs'te özellikle dini kıyafetleriyle yürürken zaman zaman aşırılıkçı İsrailli grupların hakaretlerine ve "tükürme dahil" fiziksel tacizlerine maruz kaldıklarını söylemişti.

2025'te Hristiyanlara yönelik 175 saldırı ve taciz olayı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanlar Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor. İsrail askerleri de zaman zaman işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliselerde ibadet etmek isteyen Hristiyanları şiddete başvurarak engelliyor.

Dini Özgürlük Veri Merkezi'nin (RFDC) raporuna göre, 2025 yılının son çeyreğinde Hristiyanlara yönelik 176 saldırı ve taciz olayı kayıtlara geçti.

Söz konusu olayların 106'sının Hristiyan ziyaretçilere ve din adamlarına tükürme vakası olduğu aktarılan raporda, genellikle Filistin topraklarını gasbeden İsrailler tarafından yapılan bu saldırıların "suç teşkil etmediği" iddiasıyla cezasız kaldığının altı çizildi.

Hristiyan din adamlarına yönelik kaba kuvvet kullanımı, sözlü taciz ve çocuklara saldırıların kayıtlara geçtiği belirtilen raporda, Hristiyanlara ait kutsal mekanlara ve mezarlıklara da sık sık saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

Geçen yıl saldırı ve tacizlere ilişkin İsrail polisine yapılan 24 şikayetten 17'sinin kamera kayıtları olmasına rağmen "şüphelinin bilinmemesi" veya "yetersiz delil" iddiasıyla kabul edilmediği aktarılan raporda, bunun İsrail makamlarının sorunu çözme konusundaki isteksizliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

