Filistinli kadın ambulans şoförü zorlu şartlarda görev yapıyor

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Filistinli kadın ambulans şoförü Safiye Bilbasi, İsrail ordusunun özellikle 7 Ekim'den sonra şiddetli baskınlar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde sağlıkçı olarak görev yapmanın zorluklarına dikkati çekerek, mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne başlattığı yoğun bombardımanla eşzamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine şiddetli baskınlar düzenliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık çalışanları zorlu şartlar altında İsrail ordusunun baskın düzenlediği Batı Şeria'da görev yapmaya çalışıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 19 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan Bilbasi, AA muhabirine, Filistin'in ilk kadın ambulans şoförü ünvanına sahip olduğunu dile getirdi.

Bilbasi, hemşirelik eğitimi aldığını ve 25 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını aktararak, "Sahada çalışan ve özellikle Tulkerim ve Nur eş-Şems mülteci kampında çalışan sağlıkçılar olarak şartlarımız çok ağır. Tabii ki kadın olarak zor bir işte çalışıyorum. Çatışmalara giriyoruz ama bu bizim işimizin doğası." dedi.

Sahada görev yaparken İsrail ordusunun engellemeleriyle karşılaştıklarını anlatan Bilbasi, uluslararası insancıl hukuka aykırı şekilde yaralılara ve hastalara ulaşmalarının ve görevlerini yapmalarının engellendiğini kaydetti.

Bilbasi, çatışma bölgelerinde görev yapan sağlık çalışanları olarak çok acı olaylar yaşadıklarına vurgu yaparak, "Bizim işimizin güzel yanı hastaneye ulaştırdığımız bir hastayla iyileştikten sonra karşılaştığımızda 'çok teşekkür ediyorum' deyişi ve yüzündeki gülümseme bu işin en olumlu yönü." ifadesini kullandı.

Dünyada en çok kendini kanıtlayan Gazzeli kadınlar oldu

Filistinli kadın ambulans şoförü, dileğinin barış ve başta Batı Şeria, Gazze olmak üzere dünyanın her yerinde sağlık çalışanlarının uluslararası hukuk çerçevesinde, tehdit görmeden görev yapabilmeleri olduğunu belirtti.

Mesleğini sevdiğini ve bu işi sürdürmek istediğini vurgulayan Bilbasi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şunları kaydetti:

"Filistin kadını dünya kadınları arasındaki rolünü ispatladı ama kadınlar gününden konuşuyorsak en çok kendini kanıtlayanlar Gazze kadınları oldu. Gazze'deki Filistinli hemcinslerimin kadınlar gününü binlerce kez kutluyorum. Sizler direndiniz, sizler çok büyük sorumluluklar üstlendiniz, fedakarlık yaptınız. Gazze'deki tüm kadın meslektaşlarımın, tüm kadınların, kadınlar gününü kutluyorum."