Filistinli Kadın Boksörlerin Savaşa Rağmen Spora Tutunma Hikayesi - Son Dakika
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Filistinli Kadın Boksörlerin Savaşa Rağmen Spora Tutunma Hikayesi

Filistinli Kadın Boksörlerin Savaşa Rağmen Spora Tutunma Hikayesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yarattığı sorunlara rağmen 17 yaşındaki Filistinli boksör Halla Ayoub, spora tutunmanın bir yolunu buldu. Ayoub, savaşın başlamasından sonra antrenörüyle tekrar çalışmaya başladı ve boks ona yaşama umudu veriyor. Filistin Kadınlar Boks Merkezi'ne katılan Ayoub, kadın ve erkeklerin eşit olabileceğini kanıtlamak istediğini söyledi. İsrail ordusunun saldırısıyla umutları suya düşen Ayoub, boks sayesinde daha kararlı ve kendine güvenen biri haline geldi. Antrenmanlarına devam etmek için savaşın sona ermesini umut ediyor.

26.07.2024 16:31
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1. Filistinli kadın boksörlerin antrenmanlarından çeşitli görüntüler

3. Filistinli kadın boksörlerin antrenmanlarından çeşitli görüntüler

5. Filistinli kadın boksörlerin antrenmanlarından çeşitli görüntüler

7. Filistinli kadın boksörlerin antrenmanlarından çeşitli görüntüler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yarattığı sorunlara rağmen 17 yaşındaki Filistinli boksör Halla Ayoub spora tutunmanın bir yolunu buldu.

"Beş yıldır boks yapıyorum. Filistin'i birçok şampiyonada temsil etmek benim hayalimdi fakat savaş tüm hayallerimizi yıktı. Savaşın başlamasında ancak 7 ay sonra antrenörle bir araya gelip tekrar çalışmaya başlayabildik. Bu bize yaşam için motivasyon sağlıyor, karakterimizi güçlendiriyor ve yaşama umudu veriyor.

Savaştan önce Ayoub ve onlarca Filistinli kadın, geleneklere ve toplumsal cinsiyet kalıplarına meydan okuyarak Gazze'de ilk kez kurulan Filistin Kadınlar Boks Merkezi'ne katılmıştı.

Ayoub, "Toplumumuza kadın ve erkeklerin bu tür sporlarda eşit olabileceğini kanıtlamak istediğim için beş yıl önce bu spora başladım" dedi. "Filistin Milli Takımı'nda yer almayı başarmak ve ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil etme şansı beni çok mutlu etmişti."

"Başımıza gelen her şeye rağmen boksa devam etmeye kararlıyım. Yaşadıklarımız bizi durduramaz, ancak yolculuğuma devam etmek için motive eder. Boks bana pozitif enerji vererek olumsuzlukların getirdiği negatif enerjiden kurtulmamı sağlıyor. Uluslararası şampiyonalara katılmayı ve işgalin yok ettiği ideallerimizi gerçekleştirmeyi hayal ediyorum."

Ayoub çatışmalardan önce haftada 16 saat antrenman yapıyordu. Öyle ki, 2023'ün sonlarında bir Arap şampiyonasında Filistin'i temsil etme şansı vardı.

Ancak İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı başlatmasıyla tüm umutları suya düştü. Spor kulüpleri de dahil olmak üzere Filistinlilere ait pek çok tesis yerle bir edildi.

Ayoub bu süreçte kaybettikleri için ağlasa da hayalleri için güç topladı. Boks onu daha kararlı ve kendine güvenen birine dönüştürdü ve eski antrenörünü, takım arkadaşlarını ve boks malzemelerini yeniden bulmaya karar verdi.

"Kendime defalarca, ölürsem koşullara meydan okuma yeteneğime inanarak öleceğimi ve hayatta kalırsam da hayallerime giden yolda ilerlemeye devam edip Filistin bayrağının uluslararası arenalarda yükseldiğini göreceğimi söyledim."

Ayoub, uğraşlarının sonucunda sonunda antrenörü ve takım arkadaşlarıyla buluşmayı başardı ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Mawasi'deki mülteci kampında antrenmanlarına kaldığı yerden devam etti.

Kulübün kurucularından Osama Ayoub ilk başta antrenman konusunda tereddütlüydü, çünkü insanlar hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Ancak kızlar psikolojik baskılardan kurtulmak ve savaş bittikten sonra geride kalmamak istediklerini söylediler.

"Tüm boks ekipmanlarını içeren büyük bir spor kulübümüz ve yaklaşık 50 sporcumuz vardı. Büyük başarılar elde ettik. 2023'te şampiyonalara katılmamız gerekiyordu ama savaş nedeniyle her şey durdu. Kulübü ve evimi bombaladılar ve birkaç kez yerimizden edildik. Ancak ben okullar arasında mekik dokuyarak oradaki çocukları ve kızları içlerindeki negatif enerjiden kurtarıp bunun yerine pozitif enerji koymaları için eğitiyordum."

Halla Ayoub, antrenmanlarına devam edebilmek ve bir gün uluslararası yarışmalara katılabilmek için savaşın yakında sona ermesini umuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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