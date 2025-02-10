Filistinli Kadın, Yıkılan Evine Yaklaşamıyor - Son Dakika
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Filistinli Kadın, Yıkılan Evine Yaklaşamıyor

İsrail'in çekilmesi sonrası Filistinli kadın, açılan ateş nedeniyle evinin enkazına bile ulaşamıyor.

10.02.2025 17:47
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İsrail'in Gazze'de Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin ardından köyüne dönen Filistinli kadın, bölgede konuşlanan İsrail güçlerinin açtığı ateş nedeniyle, yıkılan evinin enkazına dahi yanaşamıyor.

Hitam el-Eşkar ve oğlu Ahmed, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin ardından evlerini kontrol etmek için yola çıktı. Ancak anne ve oğlu, İsrail askerlerinin, bölgenin doğu sınırına yakın bir kum tepesinin arkasında konuşlanması nedeniyle yıkılan evinin yanına gidemiyor.

Eşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri Netzarim Koridoru'ndan çekildikten sonra sınırda yer alan kasabam Cuhr ed-Dik'i kontrol etmek için gelmiştim ama ateş açıldığı için ilerleyemedik. İsrail ordusu sınıra yakın bölgeye yaklaşmamızı engelliyor." dedi.

Bölgedeki bir moloz yığınını eliyle işaret eden Filistinli kadın, İsrail güçlerinin açtığı ateşi sonucu yanaşamadığı o enkaz yığınının bir zamanlar ailesiyle ve yakınlarıyla mutluluk içinde yaşadığı yuvası olduğunu ifade etti.

Eşkar, İsrail güçlerinin Netzarim Koridoru'ndan çekildiğini ancak sınıra yakın bölgelere yaklaşmalarını engellediğini anlattı.

"Ruh halimiz bir kül gibi." diyen Eşkar, kendi kendine konuştuğunu, enkaz yığınlarına bakarak "yaşadıklarım acaba bir kabus mu" diye sık sık düşündüğünü söyledi.

Eşkar, "Komşularımla ailemle yaşadığım o mahalleden artık eser yok. Anılarımız gitti. Burada hiçbir şey kalmamış, sadece yerle bir edilen evlerin enkazları var." serzenişinde bulundu.

Filistinli kadının oğlu Ahmed de titrek bir sesle, "Duygularım karmakarışık. Hüzün ve mutluluk dolu. Mutluyum çünkü yaşadığım yere döndüm. Ancak evimizin enkazına bile gidemiyoruz. Bölgeye yaklaşmak isteyen herkes İsrail kurşunlarına hedef oluyor. ya ölüyor ya da yaralanıyor. Yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmez. Uzun yıllar çalışıp yaptığımız evlerimiz bir kaç saniyede yerle bir oldu." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan 15 aydan fazla süren işgalin ardından çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Kadın, Yıkılan Evine Yaklaşamıyor - Son Dakika

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