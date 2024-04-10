Filistinli Kadınlar, İsrail Saldırılarına Rağmen Çocuklara Bayram Sevinci Yaşatıyor - Son Dakika
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Filistinli Kadınlar, İsrail Saldırılarına Rağmen Çocuklara Bayram Sevinci Yaşatıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 6 aydır devam eden saldırılarına rağmen Deyrul Belah kentinde Filistinli kadınlar, çocuklara bayram sevincini yaşatmak için geleneksel bayram kurabiyelerini hazırladı. Bu yıl Gazze'de yaşanan zorluklara rağmen, bir grup kadın ellerindeki kısıtlı imkanlarla bayram kurabiyeleri yaparak çocuklara sevinç yaşatmayı hedefledi. Bayramın acı dolu geçtiğini belirten kadınlar, İsrail saldırılarının sona ermesini ve normal hayata dönmeyi umut ediyor.

10.04.2024 09:05  Güncelleme: 09:08
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 6 aydır devam eden saldırıları ve beraberinde getirdiği acılara rağmen Deyrul Belah kentinde Filistinli kadınlar, çocuklara bayram sevincini yaşatmak için bu yıl da geleneksel bayram kurabiyelerini hazırladı.

Filistinli kadınların özverili çabalarıyla hazırladığı bayram kurabiyesi, Filistin'in tüm bölgelerinde bayram hazırlıklarının ayrılmaz bir parçası olarak biliniyor. Bu geleneksel tatlı, bayramlarda ve çeşitli törenlerde misafirlere sunulan ikramların başını çekiyor.

Bu yıl Gazze'de İsrail saldırıları, beraberinde getirdiği ağır yaşam şartları ve imkansızlıklar nedeniyle bu gelenek birçok evde yaşatılamasa da bazı evlerden çocukları sevindirmek için bayram kurabiyelerinin kokusu yükselmeye devam etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evde toplanan Filistinli kadınlar, çocukların İsrail saldırıları nedeniyle yaşadığı travmanın etkisini Ramazan Bayramında bir nebze de olsa hafifletmek ve onlara bayram sevincini yaşatmak istiyor.

Aralarında kuzeyden gelen sığınmacıların da olduğu bir grup kadın, yaşanan tüm acılara rağmen ellerindeki kısıtlı imkanlarla bayram kurabiyeleri hazırladı.

Hedefimiz çocuklara bayram sevincini yaşatmak

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden göç eden Ahlam Salih, bir grup Gazzeli kadınla beraber kurabiye yaparken AA muhabirine konuştu.

Bayram kurabiyesinin Gazzeliler için önemli bir gelenek olduğuna işaret eden Salih, "Hedefimiz, çocukların savaş sebebiyle yüzlerinde kaybettikleri o gülümsemeyi geri getirmek, onlara bayram sevincini yaşatmak." ifadesini kullandı.

Filistinli kadın şöyle devam etti:

"Geçmiş bayramlarda yaşadıkları sevinç ve coşkuyu yeniden yaşasınlar diye çocuklarımıza kurabiye yaparak bayram havası oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi ki bu bayram geçmiş bayramlardan çok farklı ama çocukların yaşadığı travmaları hafifletmek ve gönüllerine bir nebze de olsa sevinç yerleştirmek çabası içerisindeyiz."

Bu bayramın çocuklar için acı dolu bir bayram olduğunu, geçmişte olduğu gibi bayramlık giysi alamadıklarını, evlerini süsleyemediklerini ve bayram sevincini yaşayamadıklarını ifade eden Salih, "Daha da acısı kimisi kardeşini, kimisi annesini, babasını kaybetti. Yetim öksüz kalanlar oldu. Kimisi yaralandı." diye konuştu.

Salih, geçmiş bayramlardaki o güzel günleri yeniden yaşamayı arzu ettiklerini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarının sona ermesini ve Gazze'nin kuzeyindeki evlerine yeniden dönmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Kadınlar, İsrail Saldırılarına Rağmen Çocuklara Bayram Sevinci Yaşatıyor - Son Dakika

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