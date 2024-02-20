Filistinli kızlar, yüz boyama ile travma yaşayan çocuklara moral veriyor

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Filistinli iki kız çocuğu, Gazze Şeridi'nde aylardır İsrail saldırılarına maruz kalan ve yakınlarını kaybeden akranlarının yüzlerine çizdikleri resimlerle onları mutlu etmeye çalışıyor.

Cennet Ahmed ve Dana Neccar, İsrail saldırıları nedeniyle büyük travmalar yaşayan Filistinli çocukları güldürmek ve morallerini yükseltmek için yüzlerini boyuyor.

Filistinli iki kız, çocukların isteklerine göre yüzlerine kelebek, arı gibi hayvan figürlerinin yanı sıra Filistin bayrağı renklerine boyuyor.

AA muhabirine konuşan 13 yaşındaki Cennet, yüz boyama etkinliğiyle her birinin acı dolu hikayesi olan, saldırılarda yakınlarını kaybeden, yaralanan ve travmatik olaylara şahit olan Filistinli çocuklara moral vermek istediğini söyledi.

Cennet, annesini ve kardeşlerini İsrail saldırılarında kaybeden binlerce Filistinli çocuktan biri.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarında 17 bine yakın Filistinli çocuğun anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybettiği ve ailesiz kaldığı belirtiliyor.

"Çocukların yaşadığı umutsuzluğu az da olsa hafifletmek istiyorum"

İsrail saldırılarının başladığı ilk zamanlarda ailesiyle birlikte Beyt Hanun beldesindeki El-Fahura okuluna sığınan Cennet, okulun bombalandığını, saldırıda annesi ve kardeşlerinin de arasında olduğu çok sayıda yakınını kaybettiğini anlattı.

Cibaliya Mülteci Kampında başka bir okula sığınan Cennet, yaklaşık 3 buçuk aydır bu okulda kalıyor.

Yaklaşık 5 aydır devam eden İsrail saldırılarında çok korktuğunu ifade eden 13 yaşındaki çocuk, hem yaşadığı travmalarla hem de açlık ve susuzlukla mücadele etmenin bir çocuk için dayanılmaz derecede zor olduğunu söyledi.

Gazzeli çocukların çok acı olaylara şahit olduğunu dile getiren Cennet, "Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak, onları mutlu etmek ve yaşadıkları umutsuzluğu az da olsa hafifletmek istiyorum" dedi.

Sekiz yaşından beri resim yaptığını ve özel günlerde yüz boyadığını söyleyen Filistinli kız çocuğu, savaştan önce Mescid-i Aksa, Filistin'in tarihi yerleri, meyve bahçeleri, çiçek ve kuş resimlerinin olduğu çok sayıda çizim yaptığını anlattı.

"Çocukların yaşadığı korku ve üzüntüyü hafifletmek istiyorum"

Filistinli 9 yaşındaki kız çocuğu Dana, fırça ve boya kalemleriyle çocukların yüzüne kelebek figürleri çizdiğini anlattı.

Gazzeli çocukların saldırılar nedeniyle yaşadığı korku ve üzüntüyü hafifletmek istediğini söyleyen Dana, "Çocukları mutlu etmek istiyorum." diye konuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "soykırım savaşının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'nde 17 bine yakın Filistinli çocuğun ailesiz kaldığını, bu çocukların ailelerinden bazılarının şehit olduğunu ya da alıkonulduğunu, bazılarının anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybettiğini" belirtmişti.