- Filistinli küçük kızın İsrail tarafından öldürülen kız kardeşine vedası yürek yaktı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kız, kardeşinin cansız bedenini öperek, "Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim" şeklinde haykırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Can kaybının her saat başı arttığı bölgede, ölü sayısı 18 bin 608'e ulaşırken, İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Saldırıların ardından bölgede yankılanan acı ve feryat ise üzücü görüntülere neden oluyor. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden dünyaya yayılan görüntülerde, hava saldırısında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kızın gözyaşları içinde kardeşinin cansız bedenini öpmesi can yaktı. Küçük kız haykırarak, "Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim. Seni asla unutmayacağım, Allah sana merhamet etsin, kardeşim" sözleriyle kız kardeşine veda etti.

Aile üyeleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Filistinli küçük kız, "Umarım İsrailli hırsız köpekler ölür", "Umarım içecek su bulamazlar", "Umarım yiyecek bir şey bulamazlar" sözleriyle İsrail'e tepki gösterdi.