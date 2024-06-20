Filistinli Mültecilerin Sayısı 6 Milyonu Aştı

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Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, işgal altındaki Batı Şeria ve diasporadaki Filistinli mültecilerin sayısının 6 milyonu aştığını duyurdu.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin ve diasporada, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) kayıtlı 6 milyondan fazla mülteci bulunuyor. Bu insanlar 1948 yılındaki Nekbe (Büyük Felaket) sırasında zorla yerlerinden edilmeleri sonucu mülteciliğin sıkıntılarını yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Nekbe'den günümüze kadar öldürülen Filistinlilerin sayısının 136 binin üzerinde olduğu aktarılan açıklamada, 2000 yılındaki İkinci İntifada'dan Nisan 2024'e kadar ise 46 bin 500 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15 bin 162'den fazlası çocuk, 10 bin 18'i kadın ve 147'den fazlası gazeteci olmak üzere 37 bin 500'ün üzerinde Filistinlinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, mülteci olsun olmasın Filistinlilerin işsizlik oranının 7 Ekim'den bu yana yüzde 75'e çıkması nedeniyle zor şartlar altında yaşadığı ifade edildi.

İsrail saldırılarının başladığı ilk 3 ay Gazze Şeridi'nde en az 200 bin kişinin işini kaybettiği aktarılan açıklamada, Batı Şeria'da da 2023 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 13 olan işsizlik oranının son çeyrekte yüzde 32'ye yükseldiği kaydedildi.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.