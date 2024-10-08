Filistinli Öğretmene Gözaltı Süresi Uzatıldı

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İsrail mahkemesi, Filistinli kadın öğretmen İntisar Hicazi'nin sosyal medyada paylaştığı videoda 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" operasyonunu kutladığı iddiasıyla gözaltı süresini iki uzatma kararı aldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sorumluluğundaki İsrail polisi yaptığı açıklamada, Filistinli kadın öğretmenin gözaltı süresinin uzatıldığını duyurdu.

Ben-Gvir, X sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, öğretmenin polis aracında gözleri bağlı fotoğrafını paylaşarak, "Nasıra'daki okulların birinde öğretmenlik yapan kadın, sosyal medya platformunda ekranda 7 Ekim 2023 yazılı olduğu şekilde dans eden bir video paylaştı" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, paylaşımında videoyu kendisinin kurduğunu belirttiği Sosyal Ağlarda Kışkırtmayla Mücadele Birimi'ne gönderdiğini ve öğretmenin derhal gözaltına alındığını övgü dolu sözlerle aktardı.

İsrail parlamentosundaki Arap milletvekilleri ise öğretmenin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Milletvekili Ahmed Taybi, açıklamasında "öğretmen İntisar Hicazi'nin gözaltına alınmasıyla övünen başarısız terörist bakan Ben-Gvir'in yaptığını kınadığını" kaydetti.

Bir başka Arap Milletvekili Yusuf el-Atavne da, kadın öğretmenin 7 Ekim olaylarını kutladığı gerekçesiyle tutuklanmasını kınadığını belirterek "söz konusu gözaltı, halkımızın evlatlarına karşı yürütülen kovuşturma politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Atavne, öğretmen İntisar Hicazi'nin derhal serbest bırakılmasını ve ülkedeki Arap vatandaşlara yönelik gelişigüzel kovuşturma politikalarının hemen durdurulmasını istedi.

Öte yandan karara ilişkin basına açıklama yapan kadın öğretmenin avukatı Eşref Hicazi olayın kutlamayla ilişkisi olmadığını öğretmenin bu ve benzeri videoları zaten sık sık paylaştığını ve sosyal medya uygulamasının geçen yıl aynı gün paylaştığı bir videoyu arkada 7 Ekim 2023 tarihi arkaplanında dün vermesi sebebiyle olayın kutlama şeklinde algılandığını söyledi.