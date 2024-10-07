Filistinli şehitlerin anlatıldığı "Ben Bir Sayı Değilim" sergisi açıldı

Güncel

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin hikayelerini konu alan "Ben Bir Sayı Değilim" sergisi, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde ziyarete açıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılında açılan, illüstrasyon ve tasarım eserlerin beğeniye sunulduğu sergide, eserlerin Arapça ve İngilizce çevirilerine de yer verildi.

Küratör Şeyma Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşından beri Kudüs meselesi adına bilinçli hareket etmeye çalıştığını söyledi.

Kudüs için yapılacak ilk şeyin Kudüs'e gitmek olduğunu dile getiren Kasap, "İnsanlar bunu es geçiyor. Herkes için ve özellikle çocuklar için Kudüs bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Aksa Tufanı başladığından beri şehitlerimiz aslında birer sayı olmadıklarını söylüyor ve bunu bir vasiyet olarak sunuyorlardı. O zamandan beri benim kafamda şekillenen bir projeydi. O yüzden şehitlerimizin hikayelerini toplamaya başladık." diye konuştu.

Sergide "ellere" dikkat çekiliyor

Kasap, serginin sadece Müslümanları değil, özellikle yabancı turistleri hedeflediğini belirterek, "Sergide şehitlerimizin hikayelerini anlatırken İngilizce ve Arapça çevirileri de kullandık. Önce şehit hikayelerini bulduk ve metinleri 'ben' diline çevirdim. Arkadaşlarım farklı dillere çevirilerini yaptılar. İllüstratör arkadaşlar bu konuyla alakalı eserlerini gönderdiler. Sadece şehit hikayelerinin anlatıp geçildiği değil, görsel sanatlarla da desteklenen bir sergi yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Aklına kazınan bazı anları kaydederek sanata dökmeye çalıştığını dile getiren Kasap, şunları aktardı:

"Özellikle eller, Filistinli şehitlerimiz için çok önemli. Son nefesinde şehadet getiren, elinde zikirmatikle vefat eden ve ellerinin üzerine teşhis edilebilmek için kendi isimlerini yazan şehitlerimiz var. Buna dikkat çekmek istedik. Pembe pateniyle kayarken öldürülen bir çocuğumuz var. Onun da anısı sergide yer alıyor. Sergimizde sadece Filistinli değil, bir seneden beri dünyanın farklı yerlerinde Filistin için şehit olanlar da var. Ayrıca sergide Ayşenur Ezgi Eygi'ye de yer verdik."

"Tarihe tanıklık ediyoruz"

Şeyma Kasap, serginin Şeyh Ahmet Yasin'in "Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız, o zaman bizim alınlarımızda şu yazacak: Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık." sözüyle açıldığına dikkati çekerek, "Biz tarihe tanıklık ediyoruz ve bu soykırımı durduramasak da en azından bize yanlış bir tarih öğretilmesin diye uğraşıyoruz. 10, 20, belki 100 yıl sonrası için bu tarihi kendimiz yazmaya çabalıyoruz. Bu sergi de bunun bir kanıtı. Sergimiz Birlik Vakfının diğer şubelerinde de sergilenecek. İnşallah insanlara sesimizi duyurabiliriz." diye konuştu.

Orada şehit olanların ölümden değil, unutulmaktan korktuğunu vurgulayan Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz onları unutturtmamaya çalışıyoruz. Bu yüzde sergimizde onları hayat hikayeleri ve fotoğraflarıyla biraz daha detaylı anlatıyoruz. Ziyaretçilerimize burada hikayelerini anlattığımız şehitleri hatırlamaları için ayraç hediye ediyoruz. O şehidi kendilerinin araştırıp öğrenmesi ve gerçekten manevi bir bağ kurmasını istiyoruz. Onların hedefi soykırımın durdurulması ve açlığın giderilmesi. Bunları yapamıyoruz. Son istekleri olan unutulmamak kalıyor. Bunun için uğraşıyoruz."

Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.