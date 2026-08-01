Filistinli Siyasetçi İçin Taziye

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, Filistin Halk Partisi Merkez Komitesi, Siyasi Büro üyesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Nasr Halil Ebu Ceyş için taziyeleri kabul etti.

Nasr Halil Ebu Ceyş'in ölümü sebebiyle Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen taziye kabulünde, Büyükelçi Nasri Abu Jaish gelenleri karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve birçok kişinin katıldığı taziyede, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.