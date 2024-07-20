Filistinli Su İdaresi Çalışanları İsrail'in Su Kısıtlamalarını Protesto Etti - Son Dakika
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Filistinli Su İdaresi Çalışanları İsrail'in Su Kısıtlamalarını Protesto Etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin'in Kudüs Su İdaresi Merkezi önünde İsrail'in kente tahsis edilen su miktarında kısıtlamaya gitmesi sebebiyle protesto düzenlendi. Su İdaresi Çalışanları Sendikası Başkanı Süleyman Malasa, İsrail'in su kısıntılarını artırması sebebiyle düzenledikleri protestoda İsrail'e baskı yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Malasa, İsrail'in yaz aylarında su kısıntılarını artırdığını ve su tahsis miktarının azaldığını ifade etti. Ayrıca, İsraillilerin Filistin kuyusu olan Ayn Samiye Kaynağı'na sürekli saldırılar düzenlediğini ve su işlerinde çalışan görevlilere engel olduğunu söyledi. Protestoya katılan Kudüs Su İdaresi görevlileri, su kısıtlamaları ve saldırılar sebebiyle yaşanan sorunlara dikkat çekti.

20.07.2024 14:57
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin'in Kudüs Su İdaresi Merkezi önünde İsrail'in kente tahsis edilen su miktarında kısıtlamaya gitmesi sebebiyle protesto düzenlendi.

Su İdaresi Çalışanları Sendikası Başkanı Süleyman Malasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoyu İsrail'in su kısıntılarını artırması sebebiyle düzenlediklerini ve bu konuda İsrail'e baskı yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yaz ayında insanların suya daha fazla ihtiyaç duyduğuna işaret eden Malasa, "Buna rağmen İsrail, yaz aylarında su kısıntılarını gözle görünür şekilde artırdı." şeklinde konuştu.

Malasa, 6 yıl önce 67 bin abone ile 400 bin kişiye 35 bin metreküp su tahsis ettiklerini bugün ise 83 bin abone ile yaklaşık 500 kişiye 30 metreküp su verildiğini bazen miktarın 26 metreküpe düştüğünü vurguladı.

Su İdaresi'nin bir başka sorunla da karşı karşıya olduğunu dile getiren Malasa, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin İdareye bağlı bir Filistin kuyusu olan Ayn Samiye Kaynağı'na sürekli saldırılar düzenlediklerinin altını çizdi.

Süleyman Malasa, İsrailli gaspçıların söz konusu su kaynağına sürekli saldırdıklarını ve tahrip ettiklerini su işlerinde çalışan görevlilere de saldırarak işlerine engel olduklarını kaydetti.

Malasa, söz konusu sorunlar sebebiyle Kudüs Su İdaresi görevlilerinin bugün düzenlenen protestoya katıldıklarını dile getirdi.

Batı Şeria'nın yaklaşık yarı nüfusunun bulunduğu Beyt Lahim ve El-Halil kentlerinin büyük ölçüde suyunu İsrail yönetiminin kestiğini belirten Malasa, adı geçen kentlerde su miktarının yüzde 35, Ramallah ve Kudüs'te ise yüzde 50 su miktarında kısıntı yapıldığını ifade etti.

Filistin İstatistik Kurumuna göre, bir Filistinlinin günlük su tüketim ortalaması 85.7 litre olarak kaydediliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İsrail, Kudüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Su İdaresi Çalışanları İsrail'in Su Kısıtlamalarını Protesto Etti - Son Dakika

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