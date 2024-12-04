Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanesinde tutuklu Muhammed Velid Hüseyin Ali öldü, ölü sayısı 47'ye ulaştı.

04.12.2024 22:17
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İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 45 yaşındaki Filistinli Muhammed Velid Hüseyin Ali'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı sakinlerinden Hüseyin Ali'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatının yaklaşık 20 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği belirtilen Hüseyin Ali'nin son olarak 28 Kasım'dan bu yana tutuklu olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde ölen Filistinlilerin sayısının 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal atlındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin çoğu keyfi olarak suçlama veya yargılama olmaksızın alıkonduğuna işaret edilmişti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının son bir yılda iki katına çıkarak 10 bin 100'ü geçtiği bildirildi.

İsrailli insan hakları örgütü Hamoked'in, hapishaneler otoritesinin verilerine dayandırdığı bugünkü açıklamasında, İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının 10 bin 154'e ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Hüseyin Ali, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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