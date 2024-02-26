Filistinli uzmanlar, Başbakan Iştiyye\'nin istifasının reform talepleri doğrultusunda gerçekleştiğini düşünüyor

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Filistinli uzmanlar, Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasının Filistin siyasi sisteminde reform yapılmasına yönelik uluslararası talepler doğrultusunda, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının ardından Filistin'in tümünü yönetecek teknokratlar hükümetinin kurulması için gerçekleştiğini düşünüyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan uzmanlar, Filistin'de kurulacak yeni hükümetin bölgesel ve uluslararası çapta kabul göreceğini söyledi.

Kudüs Araştırmaları Merkezi Müdürü Ahmed Refik Avad, "Yeni hükümet, otoritenin yenilenmesi ve reformu için uluslararası ve Filistin halkından bir taleptir, iki isteğin bir araya gelmesidir." dedi.

Avad, "Bu istifa, yeni hükümete yeni bir sayfa, tarih ve görevlerle alan açmak için olup, meselenin bir parçasıdır. Iştiyye'nin istifası Gazze'ye yönelik savaşın sonuçlarından biridir. Savaş, bölgeyi uzun bir süre şekillendirebilecek yeni gerçekler ortaya çıkaracak belki de." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni hükümetin sorumluluklarına ilişkin Avad, "Yeni herhangi bir hükümetin, savaş süresince ve sonrasında yardımların alınması ve dağıtımı, imar, seçimlere hazırlık yapma, siyasi, idari ve hukuki sistemde reform yapma gibi önemli görevleri olacak." şeklinde konuştu.

Avad, Filistin'de kurulacak yeni hükümetin çalışabilmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çevrelerin kabulünü alması gerektiğinin altını çizerek, "Yeni hükümet, Filistin tarihinde kendisine verilecek görevler kadar önemli olabilir." görüşünü belirtti.

Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin Avad, "Teknokratlar hükümeti olacak ki; ABD ve İsrail tarafından kabul görsün, dünyada da tepkilerle karşılaşmasın." yorumunu yaptı.

Filistinli uzman, Hamas'ın söz konusu hükümeti kabul etmesinin önemine değinerek, bazı bakanların Hamas'tan olabileceğini belirtti.

Avad, "Filistinliler, Filistin Kurtuluş Örgütü referanslı siyasi partilerin olmadığı bir hükümet sunuyor." şeklinde konuştu.

"Mesele, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının kolaylaştırılması ve Filistin'in siyasi tutumunun birleştirilmesiyle ilgili"

Yabous Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Süleyman Bişarat da Iştiyye hükümetinin istifa kararının, başta Gazze'deki saldırıların sonrasındaki aşama olmak üzere Filistin'de iç yapılanmanın düzenlenmesi için haftalarca süren istişareler sonrasında alındığını söyledi.

Bişarat, hükümetin istifasına ilişkin, "Mesele, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının kolaylaştırılması ve Filistin'in siyasi tutumunun birleştirilmesiyle ilgili." yorumunu yaptı.

Hükümetin, Filistinli grupların Rusya'da yapacağı toplantıdan birkaç gün önce istifa ettiğine dikkati çeken Bişarat, bu şekilde toplantıdan önce tüm seçeneklerin masada olduğuna işaret edildiğini aktardı.

Bişarat, Iştiyye hükümetinin uluslararası ve Avrupalı tarafların son zamanlarda yaptığı talepler doğrultusunda istifa ettiğini, talepler arasında Filistin'in meşruiyeti ve siyasi çerçevelerin yeniden güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Iştiyye hükümetinin istifasına ilişkin Bişarat, "Bu, başta savaştan sonrası olmak üzere, bir sonraki aşamaya yönelik düzenlemelerin bir başlangıcı da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli grupların, 29 martta Rusya'nın daveti üzerine Filistin uzlaşısını görüşmek için Moskova'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi ve Hamas arasında süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle 2007'den bu yana Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında süren siyasi ayrılık, bölgesel ve uluslararası çevrelerin aracılığında yıllar süren çabalara rağmen sona erdirilemedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu duyurdu.

Iştiyye, kararın, "Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındığını" söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Iştiyye, ulusal bir temele dayalı Filistin uzlaşmasını sağlayacak birlik müzakerelerine ve tüm Filistin topraklarını yönetecek geniş katılımlı birliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.