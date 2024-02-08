Filistinliler Miraç Kandilini Doğu Kudüs ve El Halil\'de Kutladı

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EL İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisinde binlerce Filistinli Miraç Kandilini idrak etti.

Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Filistinli, Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından düzenlenen Miraç Kandili'ni kutlama etkinliğine katılmak üzere Mescid-i Aksa'ya akın etti.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarını uygulamayı sürdürdü ancak geçmişe göre bunun kısmen daha hafif olduğu gözlemlendi.

İsrail polis güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapları çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan aileler Aksa'ya girmeyi başardı.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarını Miraç Kandili dolayısıyla bugünlük durduran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlularından 3 Filistinli kızı hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldı.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, öğle namazı öncesi Mescid-i Aksa'da Miraç Kandili'ni kutlama programı düzenledi.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Senine'nin de aralarında bulunduğu yetkililer, program sırasında yaptıkları konuşmalarda Miraç Kandili'nin anlam ve faziletini anlattı.

Konuşmacılar, Mescid-i Aksa'ya bağlılığı vurgulayarak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik planlarını ve özellikle de Müslümanlarla Yahudiler arasındaki mekansal ve zamansal ayrımı reddettiklerine işaret etti.

Harem-i İbrahim Camisi'ne binlerce Filistinli akın etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail güçlerinin önlemleri ve kontrolü altındaki Harem-i İbrahim Camisinde de binlerce Filistinli Miraç Kandili'ni idrak etti.

Kandil kutlamalarının gün boyunca devam ettiği Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisi'ne akın eden Filistinliler, burada düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA'ya verdiği demeçte, "İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 10 bin Filistinli Miraç Kandili için camiye geldi." diye konuştu.

Recebi, İsrail yetkililerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana "El Halil Şehri'ndeki vatandaşların camiye erişimini engellemek için birçok askeri kontrol noktasından geçişleri kapattığını" söyledi.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.