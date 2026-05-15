Filistinliler Uzun Ayrılığın Ardından Gazze'ye Döndü

15.05.2026 16:04
Tedavi için Mısır'da bulunan 86 Filistinli, Gazze'ye dönerken ailelerine duygusal bir kavuşma yaşadı.

Çoğunluğu tedavi amacıyla Mısır'a giden hasta, yaralı ve refakatçilerden oluşan 86 Filistinli, uzun süreli ayrılığın ardından Gazze Şeridi'ne dönerek ailelerine kavuştu.

Kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan hasta ve refakatçiler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne otobüslerle ulaştı.

Alkışlar, salavatlar ve sevinç gözyaşları ile karşılanan Gazzeli Filistinlilerin dönüşü esnasında duygusal anlar yaşandı.

Gazze Şeridi'ndeki savaş şartları ve imkansızlıklara rağmen birçoğunun özenli giyim kuşamıyla, bazılarının ise ellerinde çiçek buketleriyle Nasır Hastanesi'ndeki buluşma yerine gelmesi, yaşanan sevinç ve mutluluğu yansıtıyordu.

AA muhabirine yolculuk sürecini ve yaşadıklarını anlatan Filistinliler, geri dönmekten duydukları mutluluğu ifade ederken, yolculuk boyunca ve geçiş noktalarında karşılaştıkları zorlukları aktardı.

Gazze'ye dönmeye çalışırken yaşadığı bürokratik engellerin zorluğu ve ailesine kavuşma anındaki duygusal yoğunluğu paylaşan Filistinli Raşid İsa el-Dirimli, "Sabah saat 6'dan bu yana yollardayız. Gerçekten zor bir gündü." dedi.

Dirimli, sınır kapılarındaki tutumu şu sözlerle aktardı:

"Mısır ordusuna ve Mısır hükümetine saygılarımı sunuyorum. Bize karşı çok saygılı, nazik ve yardımsever davrandılar. Ancak asıl engel, Avrupalıların yaptığı aşırı detaylı aramalardı. Tabii İsrail tarafı bu durumu daha da zorlaştırdı. Çok büyük zorluklar ve gereksiz engellemeler yaşadık."

Kavuşma hissini tarif edemeyeceğini söyleyen Dirimli, "İnşallah her zaman iyi günde ve kötü günde hep birlikte oluruz" şeklinde dua etti.

Uzun aradan sonra eşiyle yeniden buluşmanın sevinci yüzünden okunan Filistinli kadın Sabrin Hişam, süreç boyunca oldukça fazla yıprandıklarını vurguladı.

Sınır kapılarındaki uygulamalara dikkati çeken Hişam, Mısır tarafından Gazze sınırına geçtikten sonra adımların daha da zorlaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Arama süreci çok zordu, her şeyi alıyorlardı. Telefonlar konusunda çok katıydılar. Herhangi bir şey, telefon ekranı, her şey yasaktı. Sadece kıyafetlere izin vardı, hatta bazılarının kıyafetlerini bile aldılar. Valizler arama sırasında darmadağın olmuş, her şey yırtılmıştı."

Sağlık şartlarından dolayı Mısır'a gittiklerini aktaran Hişam, "Orada doğum yapmak istedim, iki ay kalırım diye düşündüm ama hiç beklediğim gibi olmadı" şeklinde konuştu.

Öte yandan, eşini ve çocuğunu bir buket çiçekle karşılamaya gelen Sabrin Hişam'ın eşi Muhammed el-Galban ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bu kadın benim başımın tacı. Onu yıllarca bekledim ve çok şükür kavuştuk. Sabrettik ve şükürler olsun ki muradımıza erdik. Her halimize şükürler olsun."

Kaynak: AA

