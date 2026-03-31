Filistinlilerden Grev: İdam Tasarısına Tepki

31.03.2026 15:40
Fetih Hareketi, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası öngören yasasına karşı Batı Şeria'da grev ilan etti.

Fetih Hareketi, İsrail Meclisinin (Knesset) Filistinli esirlere yönelik "idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki olarak, yarın işgal altındaki Batı Şeria genelinde kapsamlı grev ilan ettiğini duyurdu.

Hareket yaptığı yazılı açıklamada, yasanın iptali için çabaların bir parçası olarak başlatılacak olan grevin çarşamba günü gerçekleştirileceğini belirtti.

Açıklamada, yasanın tüm Filistin halkını hedef alan, "tehlikeli bir tırmanış ve açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

Halka geniş çaplı katılımın olduğu eylemler yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, yasanın durdurulması için bölgesel ve uluslararası düzeyde baskı kurulması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Hamas, İslami Cihad ve diğer Filistinli direniş grupları yayımladıkları ortak bildiride, Filistinli tutukluların idamını öngören yasanın iptali için hukuki, medya ve halk düzeyinde geniş kapsamlı bir seferberlik başlatılması çağrısında bulundu.

Söz konusu yasa tasarısı İsrail içinde de tepkiyle karşılanmış, şubat ayında aralarında Nobel ödüllü isimler, eski ordu mensupları ve eski Yüksek Mahkeme yargıçlarının da bulunduğu yaklaşık 1200 kişi, düzenlemeyi "ahlaki bir leke" olarak nitelendirerek karşı çıktıklarını açıklamıştı.

İsrail Meclisi, dünkü oturumunda Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA

